Клієнтів Нової пошти попередили про можливі затримки — що трапилось

Минулої ночі через обстріл в Києві та області тимчасово зупинили роботу сортувальних терміналів "Нової пошти". Це могло спричинити незначні затримки у доставці посилок.

Про це повідомила пресслужба "Нової пошти".

Чому деякі відправлення українців можуть прийти із затримкою

Через нічну повітряну атаку в Києві та Київській області можливі невеликі затримки у доставці посилок. Під час тривоги роботу сортувальних терміналів тимчасово призупинили з міркувань безпеки працівників. Через це частина відправлень обробляється із затримкою.

Наразі всі процеси вже відновлено — компанія працює у звичному режимі, щоб якнайшвидше доставити посилки клієнтам.

"Якщо ви замовляли адресну доставку — очікуйте на дзвінок від кур’єра Нової пошти", — зазначається в повідомлені.

В компанії також нагадали, що стежити за статусом своєї відправки можна на сайті компанії або в мобільному застосунку.

