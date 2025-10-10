Відео
Нова пошта попередила про можливі затримки в доставці — що відомо

Нова пошта попередила про можливі затримки в доставці — що відомо

Дата публікації: 10 жовтня 2025 11:46
Клієнтів Нової пошти попередили про можливі затримки — що трапилось
Відділення Нової пошти. Фото: Новини.LIVE

Минулої ночі через обстріл в Києві та області тимчасово зупинили роботу сортувальних терміналів "Нової пошти". Це могло спричинити незначні затримки у доставці посилок.

Про це повідомила пресслужба "Нової пошти".

Читайте також:

Чому деякі відправлення українців можуть прийти із затримкою

Через нічну повітряну атаку в Києві та Київській області можливі невеликі затримки у доставці посилок. Під час тривоги роботу сортувальних терміналів тимчасово призупинили з міркувань безпеки працівників. Через це частина відправлень обробляється із затримкою.

Наразі всі процеси вже відновлено — компанія працює у звичному режимі, щоб якнайшвидше доставити посилки клієнтам.

"Якщо ви замовляли адресну доставку — очікуйте на дзвінок від кур’єра Нової пошти", — зазначається в повідомлені.

В компанії також нагадали, що стежити за статусом своєї відправки можна на сайті компанії або в мобільному застосунку.

Раніше ми писали що з 1 жовтня 2025 року Укрпошта тимчасово зменшить тарифи на доставку посилок до Сполучених Штатів. Нові ціни діятимуть обмежений період, аби підтримати клієнтів і стимулювати міжнародні відправлення.

Також ми розповідали, що внаслідок масованого обстрілу Києва поранено дев’ять людей, п’ятеро — у лікарні. Через удари по критичній інфраструктурі лівий берег залишився без світла та виникли перебої з водопостачанням.

Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
