Клиентов Новой почты предупредили о возможных задержках — что случилось

Новая почта предупредила о возможных задержках— что известно
Прошлой ночью из-за обстрелов в Киеве и области временно остановили работу сортировочных терминалов "Новой почты". Это могло вызвать незначительные задержки в доставке посылок.
Об этом сообщила пресс-служба "Новой почты".
Почему некоторые отправления украинцев могут прийти с задержкой
Из-за ночной воздушной атаки в Киеве и Киевской области возможны небольшие задержки в доставке посылок. Во время тревоги работу сортировочных терминалов временно приостановили из соображений безопасности работников. Поэтому часть отправлений обрабатывается с задержкой.
Сейчас все процессы уже восстановлены — компания работает в обычном режиме, чтобы как можно быстрее доставить посылки клиентам.
"Если вы заказывали адресную доставку - ожидайте звонка от курьера Новой почты", — отмечается в сообщении.
В компании также напомнили, что следить за статусом своей отправки можно на сайте компании или в мобильном приложении.
