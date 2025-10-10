Видео
Новая почта предупредила о возможных задержках— что известно

Дата публикации 10 октября 2025 11:46
Клиентов Новой почты предупредили о возможных задержках — что случилось
Отделение Новой почты. Фото: Новини.LIVE

Прошлой ночью из-за обстрелов в Киеве и области временно остановили работу сортировочных терминалов "Новой почты". Это могло вызвать незначительные задержки в доставке посылок.

Об этом сообщила пресс-служба "Новой почты".

Читайте также:

Почему некоторые отправления украинцев могут прийти с задержкой

Из-за ночной воздушной атаки в Киеве и Киевской области возможны небольшие задержки в доставке посылок. Во время тревоги работу сортировочных терминалов временно приостановили из соображений безопасности работников. Поэтому часть отправлений обрабатывается с задержкой.

Сейчас все процессы уже восстановлены — компания работает в обычном режиме, чтобы как можно быстрее доставить посылки клиентам.

"Если вы заказывали адресную доставку - ожидайте звонка от курьера Новой почты", — отмечается в сообщении.

В компании также напомнили, что следить за статусом своей отправки можно на сайте компании или в мобильном приложении.

Ранее мы писали что с 1 октября 2025 года Укрпочта временно уменьшит тарифы на доставку посылок в Соединенные Штаты. Новые цены будут действовать ограниченный период, чтобы поддержать клиентов и стимулировать международные отправления.

Также мы рассказывали, что в результате массированного обстрела Киева ранены девять человек, пятеро — в больнице. Из-за ударов по критической инфраструктуре левый берег остался без света и возникли перебои с водоснабжением.

Укрпошта Новая почта обстрелы клиенты посылки
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
