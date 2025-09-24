Відео
Пенсія на пошті — що буде, якщо не отримати гроші до 25 числа

Пенсія на пошті — що буде, якщо не отримати гроші до 25 числа

Ua ru
Дата публікації: 24 вересня 2025 05:45
Укрпошта повертає гроші українців ПФУ — що буде з виплатами
Чоловік похилого віку у відділенні Укрпошти. Фото: УНІАН

Виплати пенсій через поштові відділення здійснюються щомісяця до 25 числа. Однак трапляються ситуації, коли пенсіонер з різних причин не встигає отримати гроші вчасно. 

Про те, що буде з виплатами пенсіонера, якщо він не встигне отримати гроші до 25 числа, пояснила пресслужба Укрпошти.

Читайте також:

Що відбувається з пенсією, якщо її не отримали вчасно

Поштовий оператор пояснив, якщо пенсіонер не забрав кошти до 25 числа, вони не зникають. Невиплачену суму перераховують назад до Пенсійного фонду України або на рахунки Управління праці та соціального захисту населення.

Коли формуються документи на наступну виплату, враховують, що попередня пенсія не була отримана, і гроші нададуть пенсіонеру разом із новими виплатами.

Що відбувається з неотриманою пенсією. Фото: Скриншот/Укрпошта

Якщо ж пенсіонер не отримує свої кошти протягом шести місяців, нарахування пенсії призупиняють. У такому випадку для відновлення виплат потрібно звернутися до Пенсійного фонду або до Управління праці та соцзахисту населення із заявою та документами, що підтверджують особу.

Чому можуть призупинити нарахування пенсії та як відновити виплати

Неотримання коштів вчасно — не єдина причина призупинення пенсій. Всі пенсіонери мають пройти процедуру ідентифікації до 31 грудня 2025 року, щоб Пенсійний фонд переконався, що виплати отримує саме та особа, на яку вони призначені. Ідентифікацію можна пройти такими способами:

  • відвідавши відділення Ощадбанку;
  • особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду;
  • через відеозв’язок, подавши заявку на вебпорталі електронних послуг ПФУ.

Пенсіонери, які тимчасово проживають за межами країни, можуть це зробити у закордонних консульствах України.

Раніше ми писали, що у проєкті державного бюджету на 2026 рік уряд запланував підвищення мінімальної пенсії. Згідно з документом, починаючи з 1 січня наступного року, вона збільшиться на 234 гривні й складатиме 2 595 гривень.

Також ми розповідали, що від 2025 року для того, щоб отримати пенсію у 60 років, громадяни України мають мати щонайменше 32 роки офіційного трудового стажу. Якщо його бракує, закон дозволяє легально "докупити" відсутні місяці.

Укрпошта виплати пенсії гроші пенсіонери Пенсійний Фонд
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
