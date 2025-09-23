Мінімальна пенсія в Україні — коли планують підвищити та від чого залежатиме сума

Жінці видають пенсію. Фото: УНІАН

У проєкті державного бюджету на 2026 рік уряд передбачив збільшення мінімальної пенсії. Згідно з планом, з 1 січня наступного року, вона зросте на 234 грн і становитиме 2 595 грн.

Про те, на скільки планують підвищити мінімальну пенсію в Україні та від чого залежатиме її розмір, зазначається в Проєкті Закону про Державний бюджет України на 2026 рік.

Згідно з документом, з 1 січня 2026 року середній прожитковий мінімум на одну людину має становити 3 209 грн. Для різних категорій населення встановлено такі значення:

діти до 6 років — 2 817 грн;

діти 6–18 років — 3 512 грн;

працездатні громадяни — 3 328 грн;

люди, які втратили працездатність — 2 595 грн (від нього залежить розмір мінімальної пенсії);

спеціальний прожитковий мінімум для розрахунку доплат на забруднених територіях — 1 600 грн.

Уряд уточнив, що для державних службовців, суддів, прокурорів та працівників інших державних установ прожитковий мінімум буде визначатися за чинними нормами станом на 31 грудня 2025 року.

Нагадаємо, що останній раз прожитковий мінімум підвищували 1 січня 2024 року — тоді він складав 2 920 грн, а мінімальна пенсія — 2 361 грн. Таким чином, наступне підвищення стане першим за два роки.

Індексація пенсій у 2026 році

Кабінет міністрів підтвердив намір щорічно індексувати пенсії. Наступне підвищення заплановане на 1 березня 2026 року, з урахуванням інфляції та росту зарплат.

Таким чином, мінімальна пенсія у 2026 році зросте не лише через новий прожитковий мінімум, а й завдяки плановій індексації, яка охопить більшість пенсіонерів.

