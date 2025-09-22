Пенсіонерка стала жертвою шахраїв — яка помилка коштувала 36 тис. грн

Жінка похилого віку розмовляє телефоном. Фото: Pexels

Пенсіонери часто потрапляють в шахрайські схеми. Зловмисники використовують їхню довірливість, слабке здоров’я та потребу у допомозі. Щоб не стати жертвою, людям похилого віку потрібно знати популярні способи обману та не робити простих помилок.

Про те, як шахраї ошукують пенсіонерів та що ні в якому разі не можна робити людям похилого віку, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

За інформацією Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, нещодавно 73-річна жителька потрапила на гачок телефонних шахраїв. До неї зателефонував чоловік, який представився співробітником поліції. Він повідомив, що її донька нібито спричинила дорожньо-транспортну пригоду та може відповідати перед законом.

Аферист переконував жінку, що уникнути проблем можна лише шляхом передачі грошей і вимагав терміновий переказ. Перебуваючи в стані шоку, пенсіонерка не перевірила інформацію та переслала на вказані реквізити 36 тисяч гривень.

Згодом зловмисник почав вимагати ще більше коштів, однак жінка відповіла, що не має такої суми. Лише після розмови з донькою вона зрозуміла, що стала жертвою афери.

За цим фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження та встановлюють осіб, причетних до злочину. Поліція вкотре нагадує: у разі подібних дзвінків потрібно одразу припинити розмову та перевірити інформацію, зателефонувавши близьким. Не передавайте гроші стороннім особам і застережіть своїх літніх родичів від подібних схем.

Які схеми найчастіше використовують шахраї для обману людей похилого віку

Багато пенсіонерів отримують виплати на банківські картки, чим активно користуються аферисти. Вони телефонують, представляючись працівниками фінансових установ і під приводом "захисту рахунку" вимагають повідомити:

номер картки;

термін дії картки;

тризначний CVV-код;

Справжні працівники банку ніколи не запитують подібні дані, тому будь-які подібні дзвінки слід сприймати як шахрайство.

Ще одна небезпечна схема — коли зловмисники видають себе за представників соціальних служб або благодійних фондів. Вони приходять додому, розмовляють лагідно та швидко викликають довіру. Після цього шахраї або виманюють гроші, або крадуть цінності з помешкання.

Часто аферисти представляються співробітниками банку, Пенсійного фонду чи комунальних організацій. Вони повідомляють про нібито грошові виплати, обіцяють підвищення пенсії чи пропонують заміну старих купюр. Інколи такі люди просять "перевірити лічильники" чи підписати якісь документи. У цей час один з них відволікає господаря, а інший обшукує квартиру.

