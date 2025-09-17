Нова схема шахраїв — українцям продають “авто-примари”

Відділ реєстрації авто в сервісному центрі МВС. Фото: УНІАН

В Україні активізувалися шахраї, які створюють оголошення про продаж автівок за низькими цінами. Але насправді цих автомобілів не існує, а зловмисники привласнюють гроші довірливих покупців.

Про це повідомила пресслужба Головного сервісного центру МВС.

Як діють зловмисники

Українців попередили, що шахраї створюють оголошення про продаж автомобілів за привабливою ціною, зокрема тих, що нібито "чекають на розмитнення" або "вже перебувають у сервісному центрі МВС".

Щоб викликати довіру, вони демонструють фальшиві копії свідоцтв про реєстрацію чи довідок, оформлених начебто у сервісних центрах МВС, і переконують, що авто можна забрати одразу після завершення оплати.

Зазначається, що іноді шахраї апелюють до соціально чутливих тем, зокрема волонтерства: пропонують придбати авто "для військових" і просять терміново переказати кошти нібито для швидкого оформлення. Насправді ж автомобіля не існує, а отримані гроші вони просто привласнюють.

"Жодні транспортні засоби не зберігаються на території сервісних центрів МВС без участі власника. Реєстрація або перереєстрація авто можлива виключно за особистої присутності власника або уповноваженої особи", — наголосили у Головному сервісному центрі МВС.

Там також нагадали алгоритм, за яким відбувається процедура реєстрації (перереєстрації) автомобілів:

власник авто звертається до сервісного центру МВС (можна через Е-запис);

транспорт проходить фізичний огляд експерта;

перевіряються документи;

послуга надається після підтвердження особи та оплати через офіційні канали.

У жодному разі не здійснюється "бронювання" автомобілів до переказу коштів — це ознака шахрайства.

Як не потрапити на гачок шахраїв

Щоб уникнути таких ризиків, в Головному сервісному центрі МВС українцям порекомендували дотримуватися базових правил безпеки та перевіряти інформацію через офіційні канали. Там також наголосили, що:

У сервісних центрах МВС не зберігаються автомобілі, що очікують на оформлення — кожна послуга надається лише при особистому зверненні власника або його офіційного представника. Будь-які "копії документів" чи "фото довідок", надіслані незнайомцями у месенджері, не гарантують їх автентичність — варто зважати на це при здійсненні передплати. Ні за яких обставин не варто переказувати гроші за авто, яке ви не бачили особисто. Необхідно перевіряти продавця і транспорт за офіційними реєстрами.

Громадян, які володіють інформацією про інтернет-шахрайство, закликають звертатися до кіберполіції онлайн на сайті або за телефоном 102.

Раніше ми писали, що у Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації попередили українців про шахрайські схеми щодо нібито надання виплат від міжнародних фондів. Там дали рекомендації, як розпізнати фінансову пастку та захисти власні дані.

Також ми розповідали, що в Одесі викрили шахрая, який обіцяв жінкам автомобілі з Китаю, брав гроші та зникав. Зловмисник ошукав трьох клієнток на декілька мільйонів гривень. Тепер чоловіку загрожує ув’язнення.