Новая схема мошенников — украинцам продают "авто-призраки"

В Украине активизировались мошенники, которые создают объявления о продаже автомобилей по низким ценам. Но на самом деле этих автомобилей не существует, а злоумышленники присваивают деньги доверчивых покупателей.

Об этом сообщила пресс-служба Главного сервисного центра МВД.

Как действуют злоумышленники

Украинцев предупредили, что мошенники создают объявления о продаже автомобилей по привлекательной цене, в частности тех, что якобы "ждут растаможки" или "уже находятся в сервисном центре МВД".

Чтобы вызвать доверие, они демонстрируют фальшивые копии свидетельств о регистрации или справок, оформленных якобы в сервисных центрах МВД, и убеждают, что авто можно забрать сразу после завершения оплаты.

Отмечается, что иногда мошенники апеллируют к социально чувствительным темам, в частности волонтерства: предлагают приобрести авто "для военных" и просят срочно перевести средства якобы для быстрого оформления. На самом деле автомобиля не существует, а полученные деньги они просто присваивают.

"Никакие транспортные средства не хранятся на территории сервисных центров МВД без участия владельца. Регистрация или перерегистрация авто возможна исключительно при личном присутствии владельца или уполномоченного лица", — отметили в Главном сервисном центре МВД.

Там также напомнили алгоритм, по которому происходит процедура регистрации (перерегистрации) автомобилей:

владелец авто обращается в сервисный центр МВД (можно через Е-запись);

транспорт проходит физический осмотр эксперта;

проверяются документы;

услуга предоставляется после подтверждения личности и оплаты через официальные каналы.

Ни в коем случае не осуществляется "бронирование" автомобилей до перевода средств — это признак мошенничества.

Как не попасть на крючок мошенников

Чтобы избежать таких рисков, в Главном сервисном центре МВД украинцам порекомендовали придерживаться базовых правил безопасности и проверять информацию через официальные каналы. Там также отметили, что:

В сервисных центрах МВД не хранятся автомобили, ожидающие оформления — каждая услуга предоставляется только при личном обращении владельца или его официального представителя. Любые "копии документов" или "фото справок", присланные незнакомцами в мессенджере, не гарантируют их подлинность — стоит учитывать это при осуществлении подписки. Ни при каких обстоятельствах не стоит переводить деньги за авто, которое вы не видели лично. Необходимо проверять продавца и транспорт по официальным реестрам.

Граждан, которые владеют информацией об интернет-мошенничестве, призывают обращаться в киберполицию онлайн на сайте или по телефону 102.

