Главная Экономика Пенсионерка потеряла 36 тыс. грн из-за мошенников — что произошло

Ua ru
Дата публикации 22 сентября 2025 10:16
Пенсионерка стала жертвой мошенников — какая ошибка стоила 36 тыс. грн
Пожилая женщина разговаривает по телефону. Фото: Pexels

Пенсионеры часто попадают в мошеннические схемы. Злоумышленники используют их доверчивость, слабое здоровье и потребность в помощи. Чтобы не стать жертвой, пожилым людям нужно знать популярные способы обмана и не делать простых ошибок.

О том, как мошенники обманывают пенсионеров и что ни в коем случае нельзя делать пожилым людям, рассказывает редакция сайта Новости.LIVE.

Читайте также:

Как мошенники выманили у пенсионерки 36 тыс. грн

По информации Главного управления Национальной полиции в Тернопольской области, недавно 73-летняя жительница попала на крючок телефонных мошенников. К ней позвонил мужчина, который представился сотрудником полиции. Он сообщил, что ее дочь якобы вызвала дорожно-транспортное происшествие и может отвечать перед законом.

Аферист убеждал женщину, что избежать проблем можно только путем передачи денег и требовал срочный перевод. Находясь в состоянии шока, пенсионерка не проверила информацию и переслала на указанные реквизиты 36 тысяч гривен.

Впоследствии злоумышленник потребовал еще больше средств, однако женщина ответила, что не имеет такой суммы. Только после разговора с дочерью она поняла, что стала жертвой аферы.

По данному факту правоохранители начали уголовное производство и устанавливают лиц, причастных к преступлению. Полиция в очередной раз напоминает: в случае подобных звонков нужно сразу прекратить разговор и проверить информацию, позвонив близким. Не передавайте деньги посторонним лицам и предостерегите своих пожилых родственников от подобных схем.

Какие схемы чаще всего используют мошенники для обмана пожилых людей

Многие пенсионеры получают выплаты на банковские карты, чем активно пользуются аферисты. Они звонят, представляясь работниками финансовых учреждений и под предлогом "защиты счета" требуют сообщить:

  • номер карты;
  • срок действия карты;
  • трехзначный CVV-код;

Настоящие работники банка никогда не запрашивают подобные данные, поэтому любые подобные звонки следует воспринимать как мошенничество.

Еще одна опасная схема — когда злоумышленники выдают себя за представителей социальных служб или благотворительных фондов. Они приходят домой, разговаривают ласково и быстро вызывают доверие. После этого мошенники или выманивают деньги, или крадут ценности из квартиры.

Часто аферисты представляются сотрудниками банка, Пенсионного фонда или коммунальных организаций. Они сообщают о якобы денежных выплатах, обещают повышение пенсии или предлагают замену старых купюр. Иногда такие люди просят "проверить счетчики" или подписать какие-то документы. В это время один из них отвлекает хозяина, а другой обыскивает квартиру.

Ранее мы писали, что в Украине возросла активность мошенников, которые выставляют фейковые объявления о дешевых автомобилях, присваивая деньги доверчивых покупателей.

Также мы рассказывали, что с 1 июля 2025 года неиспользованные пенсионные средства в Ощадбанке возвращают в Пенсионный фонд. Это касается внутренне перемещенных лиц, которые более полугода не снимали деньги и не прошли идентификацию.

полиция деньги пенсионеры мошенничество мошенники
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
