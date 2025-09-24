Укрпочта возвращает деньги украинцев ПФУ — что будет с выплатами

Пожилой мужчина в отделении Укрпочты. Фото: УНИАН

Выплаты пенсий через почтовые отделения осуществляются ежемесячно до 25 числа. Однако случаются ситуации, когда пенсионер по разным причинам не успевает получить деньги вовремя.

О том, что будет с выплатами пенсионера, если он не успеет получить деньги до 25 числа, объяснила пресс-служба Укрпочты.

Что происходит с пенсией, если ее не получили вовремя

Почтовый оператор объяснил, если пенсионер не забрал средства до 25 числа, они не исчезают. Невыплаченную сумму перечисляют обратно в Пенсионный фонд Украины или на счета Управления труда и социальной защиты населения.

Когда формируются документы на следующую выплату, учитывают, что предыдущая пенсия не была получена, и деньги предоставят пенсионеру вместе с новыми выплатами.

Что происходит с неполученной пенсией. Фото: Скриншот/Укрпочта

Если же пенсионер не получает свои средства в течение шести месяцев, начисление пенсии приостанавливают. В таком случае для восстановления выплат нужно обратиться в Пенсионный фонд или в Управление труда и соцзащиты населения с заявлением и документами, подтверждающими личность.

Почему могут приостановить начисление пенсии и как возобновить выплаты

Неполучение средств вовремя — не единственная причина приостановления пенсий. Все пенсионеры должны пройти процедуру идентификации до 31 декабря 2025 года, чтобы Пенсионный фонд убедился, что выплаты получает именно то лицо, на которое они назначены. Идентификацию можно пройти такими способами:

посетив отделение Ощадбанка;

лично в сервисном центре Пенсионного фонда;

через видеосвязь, подав заявку на веб-портале электронных услуг ПФУ.

Пенсионеры, которые временно проживают за пределами страны, могут это сделать в иностранных консульствах Украины.

Ранее мы писали, что в проекте государственного бюджета на 2026 год правительство запланировало повышение минимальной пенсии. Согласно документу, начиная с 1 января следующего года, она увеличится на 234 гривны и составит 2 595 гривен.

Также мы рассказывали, что с 2025 года для того, чтобы получить пенсию в 60 лет, граждане Украины должны иметь не менее 32 лет официального трудового стажа. Если его не хватает, закон позволяет легально "докупить" недостающие месяцы.