Укрпочта создает сеть почтоматов — где установят и как забрать посылку

В Укрпочте объявили о создании собственной сети почтоматов. До конца года планируют установить первые 100 устройств: 70 в Киеве и еще 30 — в Одессе.

О том, где появятся почтоматы компании и как они будут работать, сообщили в Telegram-канале Укрпочты.

Как будут работать новые почтоматы от Укрпочты

Почтоматы изготовила украинская компания Modern Expo, которая победила в тендере. В компании отмечают, что новые устройства соответствуют современным требованиям безопасности и могут работать даже без электроэнергии или интернета.

Получить посылку можно будет с помощью ПИН-кода или через мобильное приложение "Укрпочта 2.0", которое уже доступно для загрузки в App Store и Google Play.

Что будет, если вовремя не забрать пенсию из отделения Укрпочты

В Укрпочте напомнили: если пенсионер не забрал пенсию до 25 числа, деньги не исчезают. Невыплаченную сумму возвращают в Пенсионный фонд Украины или в управление труда и социальной защиты населения.

При подготовке следующей выплаты учитывается, что предыдущая пенсия не была получена, поэтому средства поступают вместе с новыми начислениями.

Если пенсионер не получает пенсию более шести месяцев, выплаты временно приостанавливают. Чтобы их восстановить, нужно обратиться в Пенсионный фонд или соцзащиту с заявлением и документами, подтверждающими личность.

