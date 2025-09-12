Укрпошта предупредила об ограничениях в услугах — что и когда может быть недоступно

Отделение Укрпошты. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Национальный почтовый оператор предупредил украинцев о возможных ограничениях в получении онлайн-услуг. Укрпошта запланировала технические работы в воскресенье, 14 сентября.

Об этом сообщила пресс-служба компании в Telegram.

Когда сервисы могут не работать

Чтобы неудобств было как можно меньше, Укрпошта запланировала шлифовку онлайн-сервисов в ночное время, когда активность пользователей минимальна. Однако необходимо знать, что технические работы будут проходить 14 сентября с 00:00 до 05:00. Поэтому украинцам надо заранее закончить все дела или перенести их на другой день.

Новые тарифы Укрпошты

Ранее мы рассказывали, что введение таможенных тарифов в США и отмена льготного беспошлинного порога в размере 800 долларов для всех товаров коммерческого назначения приведет к удорожанию услуг для клиентов почты. Как результат — украинцев предупредили о таких изменениях в тарифах Укрпошты:

для получателей посылок из Украины в США товары подорожали на 10%;

тарифы на доставку посылок выросли в среднем на 1,5-3 доллара, в зависимости от категории и веса отправления.

Зато украинские предприниматели в дальнейшем могут вести бизнес за рубежом и отправлять товары пользователям таких популярных в США платформ как Amazon, Etsy, eBay, Shopify и др.

Напомним, в Украине пенсию можно получать через банк или по почте, однако все больше людей выбирают банковские учреждения. Это удобнее и безопаснее: деньги доступны всегда, карточкой легко рассчитываться и оплачивать услуги.

Также мы писали, что Укрпошта выпустила марку, посвященную спецоперации СБУ "Паутина". Ее номинал — U, тираж — 300 тысяч экземпляров, цена — 20 грн. Дополнительно доступны лист, конверт и презентационная папка.