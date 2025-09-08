Укрпочта ввела новую услугу для получателей посылок - детали

Отделение Укрпошты. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В отделениях Укрпошты заработал пилотный проект "Экспресс-окно". Благодаря этому клиенты смогут быстро получить или отправить посылку, забрать письмо или наложенный платеж.

Об этом сообщил гендиректор компании Игорь Смелянский.

"Этот день настал — Укрпошта разводит по разным "углам ринга" (на самом деле — по отдельным окнам) разные категории клиентов: получателей посылок (среди которых много молодежи и хипстеров) и клиентов почтенного возраста", — говорится в заметке.

Что изменится для клиентов Укрпошты

Отмечается, что окно будет обозначено черно-желтым цветом. В нем можно будет быстро:

получить или отправить посылку;

получить письмо;

получить наложенный платеж.

Гендиректор Укрпошты отметил, что после внедрения новой системы управления посылками получение посылки занимает всего 30-45 секунд. Он также добавил, что отныне пакеты для отправки посылок бесплатные во всех отделениях почтового оператора.

Все остальные услуги — пенсии, платежи, отправка писем и т.д. будут предоставляться в универсальном окне.

Пилотный проект "Экспресс-окно" с сегодняшнего дня, 8 сентября, заработал в более чем 1 500 городских отделениях Укрпошты.

Смелянский отметил, что компания детально проанализировала "природу очередей", готовя этот проект, ведь "иногда это — действительно долгая процедура". Он также призвал граждан пользоваться услугами Укрпошты и "не колебаться делиться впечатлениями".

