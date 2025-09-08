Видео
Главная Экономика Забрать посылку за 45 секунд — Укрпошта ввела нововведение

Забрать посылку за 45 секунд — Укрпошта ввела нововведение

Ua ru
Дата публикации 8 сентября 2025 17:20
Укрпочта ввела новую услугу для получателей посылок - детали
Отделение Укрпошты. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В отделениях Укрпошты заработал пилотный проект "Экспресс-окно". Благодаря этому клиенты смогут быстро получить или отправить посылку, забрать письмо или наложенный платеж.

Об этом сообщил гендиректор компании Игорь Смелянский.

Читайте также:

"Этот день настал  Укрпошта разводит по разным "углам ринга" (на самом деле по отдельным окнам) разные категории клиентов: получателей посылок (среди которых много молодежи и хипстеров) и клиентов почтенного возраста", — говорится в заметке.

Что изменится для клиентов Укрпошты

Отмечается, что окно будет обозначено черно-желтым цветом. В нем можно будет быстро:

  • получить или отправить посылку;
  • получить письмо;
  • получить наложенный платеж.

Гендиректор Укрпошты отметил, что после внедрения новой системы управления посылками получение посылки занимает всего 30-45 секунд. Он также добавил, что отныне пакеты для отправки посылок бесплатные во всех отделениях почтового оператора.

Все остальные услуги — пенсии, платежи, отправка писем и т.д. будут предоставляться в универсальном окне.

Пилотный проект "Экспресс-окно" с сегодняшнего дня, 8 сентября, заработал в более чем 1 500 городских отделениях Укрпошты.

Смелянский отметил, что компания детально проанализировала "природу очередей", готовя этот проект, ведь "иногда это — действительно долгая процедура". Он также призвал граждан пользоваться услугами Укрпошты и "не колебаться делиться впечатлениями".

Ранее мы писали, что Укрпошта и Новая почта предупредили клиентов об изменениях в условиях обслуживания. Это стало необходимостью ввиду введения Дональдом Трампом таможенных платежей и отмены льготного беспошлинного порога в размере 800 долларов для всех товаров коммерческого назначения.

Также узнавайте, чему посвящена новая марка Укрпошты и сколько она стоит.

Укрпошта пенсии Игорь Смелянский почта посылки
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
