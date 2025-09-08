Відео
Головна Економіка Забрати посилку за 45 секунд — Укрпошта запровадила нововведення

Забрати посилку за 45 секунд — Укрпошта запровадила нововведення

Ua ru
Дата публікації: 8 вересня 2025 17:20
Укрпошта запровадила нову послугу для отримувачів посилок — деталі
Відділення Укрпошти. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У відділеннях Укрпошти запрацював пілотний проєкт "Експрес-вікно". Завдяки цьому клієнти зможуть швидко отримати чи надіслати посилку, забрати лист чи післяплату.

Про це повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський.

"Цей день настав — Укрпошта розводить по різних "кутах рингу" (насправді — по окремих вікнах) різні категорії клієнтів: отримувачів посилок (серед яких багато молоді та хіпстерів) і клієнтів поважного віку", — йдеться у дописі.

Що зміниться для клієнтів Укрпошти

Зазначається, що вікно буде позначене чорно-жовтим кольором. У ньому можна буде швидко:

  • отримати чи надіслати посилку;
  • одержати лист;
  • отримати післяплату.

Гендиректор Укрпошти зазначив, що після впровадження нової системи керування посилками отримання посилки займає всього 30–45 секунд. Він також додав, що відтепер пакети для відправлення посилок безплатні в усіх відділеннях поштового оператора.

Всі інші послуги — пенсії, платежі, відправлення листів тощо будуть надаватись в універсальному вікні. 

Пілотний проєкт "Експрес-вікно" відсьогодні, 8 вересня, запрацював у більш ніж 1 500 міських відділеннях Укрпошти.

Смілянський наголосив, що компанія детально проаналізувала "природу черг", готуючи цей проєкт, адже "іноді це — справді довга процедура". Він також закликав громадян користуватись послугами Укрпошти й "не вагатись ділитись враженнями".

Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
