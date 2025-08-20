Відео
Головна Економіка Укрпошта показала нову марку — ціна та коли з'явиться в продажу

Укрпошта показала нову марку — ціна та коли з'явиться в продажу

Ua ru
Дата публікації: 20 серпня 2025 17:12
Укрпошта презентувала нову марку присвячену легендарній події — як виглядає та скільки коштуватиме
Працівниця Укрпошти. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Укрпошта анонсувала нову поштову марку, присвячену відомій спецоперації СБУ "Павутина". Придбати її можна буде з 22 серпня.

Про те, як виглядатиме нова марка та скільки вона коштуватиме, повідомили на сайті Укрпошти.

Читайте також:

Які характеристики нової марки та скільки вона коштуватиме

Разом із маркою буде випущено повний поштовий набір, який включає тематичну картку, конверт із позначкою "Перший день" та аркуш із маркою Спецоперація СБУ "Павутина". Основні характеристики марки:

  • номінальна — U;
  • розмір — 40,5×30 мм;
  • загальний тираж — 300 000 примірників.

Марку погашатимуть спеціальним штемпелем у день релізу, 22 серпня. Передзамовлення вже доступне. Ціна однієї марки становитиме 20 гривень, а маркованого аркуша — 120 грн. Українці також зможуть придбати конверт зі спецпогашенням за 60 гривень та презентаційну папку з продукцією випуску за 600 грн.

null
Нова марка від Укрпошти. Фото: Скриншот/Укрпошта

Що відомо про спецоперацію "Павутина"

Завдяки цій операції СБУ за допомогою FPV-дронів вдалось знищити одночасно 41 російський літак, що становить майже 34% стратегічної авіації РФ. Операція відбулася 1 червня 2025 року на чотирьох ключових аеродромах Росії: "Іваново", "Бєлая", "Олєнья" та "Дягілєво".

Раніше ми писали, що Укрпошта закриває відділення в одному з міст України. У компанії зазначили, що рішення важке, але продиктоване питаннями безпеки.

Також ми розповідали, що нещодавно в Україні активізувалися шахраї, які розсилають SMS від імені Укрпошти з проханням підтвердити адресу доставки. Насправді повідомлення веде на фішинговий сайт, де можуть викрасти персональні дані користувачів.

Укрпошта марки пошта вартість ціна
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
