Укрпошта презентувала нову марку присвячену легендарній події — як виглядає та скільки коштуватиме

Працівниця Укрпошти. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Укрпошта анонсувала нову поштову марку, присвячену відомій спецоперації СБУ "Павутина". Придбати її можна буде з 22 серпня.

Про те, як виглядатиме нова марка та скільки вона коштуватиме, повідомили на сайті Укрпошти.

Які характеристики нової марки та скільки вона коштуватиме

Разом із маркою буде випущено повний поштовий набір, який включає тематичну картку, конверт із позначкою "Перший день" та аркуш із маркою Спецоперація СБУ "Павутина". Основні характеристики марки:

номінальна — U;

розмір — 40,5×30 мм;

загальний тираж — 300 000 примірників.

Марку погашатимуть спеціальним штемпелем у день релізу, 22 серпня. Передзамовлення вже доступне. Ціна однієї марки становитиме 20 гривень, а маркованого аркуша — 120 грн. Українці також зможуть придбати конверт зі спецпогашенням за 60 гривень та презентаційну папку з продукцією випуску за 600 грн.

Нова марка від Укрпошти. Фото: Скриншот/Укрпошта

Що відомо про спецоперацію "Павутина"

Завдяки цій операції СБУ за допомогою FPV-дронів вдалось знищити одночасно 41 російський літак, що становить майже 34% стратегічної авіації РФ. Операція відбулася 1 червня 2025 року на чотирьох ключових аеродромах Росії: "Іваново", "Бєлая", "Олєнья" та "Дягілєво".

