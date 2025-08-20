Відео
Укрпошта закриває відділення в одному з міст — що відомо

Укрпошта закриває відділення в одному з міст — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 20 серпня 2025 12:12
Укрпошта закриває відділення в одному з міст України — що робити клієнтам
Відділення Укрпошти. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Укрпошта вирішила закрити свої відділення в одному з Українських міст. В компанії пояснили, що це важке рішення, але необхідне з міркувань безпеки.

Про те, в якому місті Укрпошта вирішила закрити відділення, повідомила пресслужба компанії.

Читайте також:

Чому Укрпошта закриває відділення в одному з міст

Укрпошта повідомила про закриття своїх відділень у Костянтинівці на Донеччині. Причина — надто небезпечна ситуація в місті.

"Наразі занадто небезпечно, тож аби вберегти життя наших людей (усіх наших людей — і колег, і клієнтів), змушені", — зазначають у компанії.

Укрпошта тривалий час залишалася в місті навіть під час обстрілів: 

  • відновлювала роботу після руйнувань;
  • лагодила вікна після вибухових хвиль;
  • продовжувала обслуговувати місцевих жителів.

Окремо подяку висловили працівницям Олі, Антоніні та всій команді, які, окрім посилок і листів, приносили клієнтам щирість, підтримку та усмішки.

Що робити жителям Костянтинівки після закриття відділень

Жителі Костянтинівки й надалі зможуть отримувати послуги у відділеннях Укрпошти в сусідніх містах — Дружківці, Олексієво-Дружківці та Добропіллі.

У компанії наголосили, що щодня стежать за ситуацією й вдячні ЗСУ та військовим адміністраціям за захист.

Раніше ми писали, що в Україні з’явилася нова шахрайська схема: зловмисники розсилають SMS від імені "Укрпошти" з вимогою підтвердити адресу доставки. Насправді ж посилання веде на підроблений сайт, де аферисти намагаються отримати особисті дані користувачів.

Також ми розповідали, що два найбільші поштові оператори: "Нова пошта" та "Укрпошта" — змінили умови відправлення з післяплатою. Обмеження торкнуться приватних осіб, які часто продають товари онлайн.

Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
