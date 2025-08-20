Укрпошта закриває відділення в одному з міст України — що робити клієнтам

Відділення Укрпошти. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Укрпошта вирішила закрити свої відділення в одному з Українських міст. В компанії пояснили, що це важке рішення, але необхідне з міркувань безпеки.

Про те, в якому місті Укрпошта вирішила закрити відділення, повідомила пресслужба компанії.

Чому Укрпошта закриває відділення в одному з міст

Укрпошта повідомила про закриття своїх відділень у Костянтинівці на Донеччині. Причина — надто небезпечна ситуація в місті.

"Наразі занадто небезпечно, тож аби вберегти життя наших людей (усіх наших людей — і колег, і клієнтів), змушені", — зазначають у компанії.

Укрпошта тривалий час залишалася в місті навіть під час обстрілів:

відновлювала роботу після руйнувань;

лагодила вікна після вибухових хвиль;

продовжувала обслуговувати місцевих жителів.

Окремо подяку висловили працівницям Олі, Антоніні та всій команді, які, окрім посилок і листів, приносили клієнтам щирість, підтримку та усмішки.

Що робити жителям Костянтинівки після закриття відділень

Жителі Костянтинівки й надалі зможуть отримувати послуги у відділеннях Укрпошти в сусідніх містах — Дружківці, Олексієво-Дружківці та Добропіллі.

У компанії наголосили, що щодня стежать за ситуацією й вдячні ЗСУ та військовим адміністраціям за захист.

