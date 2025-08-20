Укрпочта закрывает отделение в одном из городов Украины — что делать клиентам

Отделение Укрпочты. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Укрпочта решила закрыть свои отделения в одном из украинских городов. В компании объяснили, что это трудное решение, но необходимое из соображений безопасности.

О том, в каком городе Укрпочта решила закрыть отделение, сообщила пресс-служба компании.

Почему Укрпочта закрывает отделение в одном из городов

Укрпочта сообщила о закрытии своих отделений в Константиновке Донецкой области. Причина — слишком опасная ситуация в городе.

"Сейчас слишком опасно, поэтому, чтобы уберечь жизни наших людей (всех наших людей — и коллег, и клиентов), вынуждены", — отмечают в компании.

Укрпочта длительное время оставалась в городе даже во время обстрелов:

восстанавливала работу после разрушений;

чинила окна после взрывных волн;

продолжала обслуживать местных жителей.

Отдельную благодарность выразили работницам Оле, Антонине и всей команде, которые, кроме посылок и писем, приносили клиентам искренность, поддержку и улыбки.

Что делать жителям Константиновки после закрытия отделений

Жители Константиновки и в дальнейшем смогут получать услуги в отделениях Укрпочты в соседних городах — Дружковке, Алексеево-Дружковке и Доброполье.

В компании отметили, что ежедневно следят за ситуацией и благодарны ВСУ и военным администрациям за защиту.

