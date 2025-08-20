Укрпочта закрывает отделение в одном из городов Украины — что делать клиентам

Укрпочта закрывает отделение в одном из городов — что известно
Укрпочта решила закрыть свои отделения в одном из украинских городов. В компании объяснили, что это трудное решение, но необходимое из соображений безопасности.
О том, в каком городе Укрпочта решила закрыть отделение, сообщила пресс-служба компании.
Почему Укрпочта закрывает отделение в одном из городов
Укрпочта сообщила о закрытии своих отделений в Константиновке Донецкой области. Причина — слишком опасная ситуация в городе.
"Сейчас слишком опасно, поэтому, чтобы уберечь жизни наших людей (всех наших людей — и коллег, и клиентов), вынуждены", — отмечают в компании.
Укрпочта длительное время оставалась в городе даже во время обстрелов:
- восстанавливала работу после разрушений;
- чинила окна после взрывных волн;
- продолжала обслуживать местных жителей.
Отдельную благодарность выразили работницам Оле, Антонине и всей команде, которые, кроме посылок и писем, приносили клиентам искренность, поддержку и улыбки.
Что делать жителям Константиновки после закрытия отделений
Жители Константиновки и в дальнейшем смогут получать услуги в отделениях Укрпочты в соседних городах — Дружковке, Алексеево-Дружковке и Доброполье.
В компании отметили, что ежедневно следят за ситуацией и благодарны ВСУ и военным администрациям за защиту.
