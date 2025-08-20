Видео
Главная Экономика Укрпочта закрывает отделение в одном из городов — что известно

Укрпочта закрывает отделение в одном из городов — что известно

Ua ru
Дата публикации 20 августа 2025 12:12
Укрпочта закрывает отделение в одном из городов Украины — что делать клиентам
Отделение Укрпочты. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Укрпочта решила закрыть свои отделения в одном из украинских городов. В компании объяснили, что это трудное решение, но необходимое из соображений безопасности.

О том, в каком городе Укрпочта решила закрыть отделение, сообщила пресс-служба компании.

Реклама
Читайте также:

Почему Укрпочта закрывает отделение в одном из городов

Укрпочта сообщила о закрытии своих отделений в Константиновке Донецкой области. Причина — слишком опасная ситуация в городе.

"Сейчас слишком опасно, поэтому, чтобы уберечь жизни наших людей (всех наших людей — и коллег, и клиентов), вынуждены", — отмечают в компании.

Укрпочта длительное время оставалась в городе даже во время обстрелов:

  • восстанавливала работу после разрушений;
  • чинила окна после взрывных волн;
  • продолжала обслуживать местных жителей.

Отдельную благодарность выразили работницам Оле, Антонине и всей команде, которые, кроме посылок и писем, приносили клиентам искренность, поддержку и улыбки.

Что делать жителям Константиновки после закрытия отделений

Жители Константиновки и в дальнейшем смогут получать услуги в отделениях Укрпочты в соседних городах — Дружковке, Алексеево-Дружковке и Доброполье.

В компании отметили, что ежедневно следят за ситуацией и благодарны ВСУ и военным администрациям за защиту.

Ранее мы писали, что в Украине появилась новая мошенническая схема: злоумышленники рассылают SMS от имени "Укрпочты" с требованием подтвердить адрес доставки. На самом же деле ссылка ведет на поддельный сайт, где аферисты пытаются получить личные данные пользователей.

Также мы рассказывали, что два крупнейших почтовых оператора: "Новая почта" и "Укрпочта" — изменили условия отправки с наложенным платежом. Ограничения коснутся частных лиц, которые часто продают товары онлайн.


Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
