Укрпошта запроваджує обмеження на посилки з післяплатою — нові ліміти

Відділення Укрпошти. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Національний оператор поштового зв'язку України АТ "Укрпошта" оновлює умови приймання відправлень із післяплатою. Нові ліміти запрацюють вже з 1 липня 2025 року.

Про це повідомила пресслужба Укрпошти.

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"Згідно з проведеним ризик-аналізом ми оновлюємо умови приймання відправлень із післяплатою. Але таким чином, що більшість наших клієнтів цього не відчує. А в інших буде час підготуватися до змін", — йдеться у дописі.

Коли запрацюють нововведення та в чому полягатимуть

Відтак із 1 липня ліміти на виплату готівки у відділеннях Укрпошти фізичним особам будуть такими:

максимальна сума платіжних операцій упродовж одного календарного місяця — 100 тис. грн;

максимальна кількість платіжних операцій упродовж одного календарного місяця — 10 шт.

Чи запровадять обмеження для безготівкових переказів

Ліміти на післяплату для фізосіб із виплатою на банківську картку залишаться без змін:

максимальна сума платіжних операцій упродовж одного дня — 29 999 грн;

максимальна кількість платіжних операцій упродовж одного дня — 50 шт.;

максимальна сума платіжних операцій упродовж одного календарного місяця — 250 тис. грн;

максимальна кількість платіжних операцій упродовж одного календарного місяця — 500 шт.

У поштового оператора зауважили, що запроваджених лімітів достатньо для громадян, які не ведуть підприємницьку діяльність. Українцям, які мають намір продавати товари, на Укрпошті рекомендують відкрити ФОП або вибрати іншу легальну форму роботи.

Раніше ми писали, що на Укрпошті змінюється процедура видачі посилок. Так, деякі українці зможуть забирати їх, оминаючи черги у відділеннях.

Також дізнавайтеся, що вигадала Укрпошта для пришвидшення повернення посилок.