Укрпошта вводит ограничения на посылки с наложенным платежом — новые лимиты

Отделение Укрпошты. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Национальный оператор почтовой связи Украины АО "Укрпошта" обновляет условия приема отправлений с наложенным платежом. Новые лимиты заработают уже с 1 июля 2025 года.

Об этом сообщила пресс-служба Укрпошты.

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"Согласно проведенному риск-анализу мы обновляем условия приема отправлений с наложенным платежом. Но таким образом, что большинство наших клиентов этого не почувствует. А у других будет время подготовиться к изменениям", — говорится в сообщении.

Когда заработают нововведения и в чем будут заключаться

Поэтому с 1 июля лимиты на выплату наличных в отделениях Укрпошты физическим лицам будут такими:

максимальная сумма платежных операций в течение одного календарного месяца — 100 тыс. грн;

максимальное количество платежных операций в течение одного календарного месяца — 10 шт.

Введут ли ограничения для безналичных переводов

Лимиты на наложенные платежи для физлиц с выплатой на банковскую карту останутся без изменений:

максимальная сумма платежных операций в течение одного дня — 29 999 грн;

максимальное количество платежных операций в течение одного дня — 50 шт.;

максимальная сумма платежных операций в течение одного календарного месяца — 250 тыс. грн;

максимальное количество платежных операций в течение одного календарного месяца — 500 шт.

У почтового оператора отметили, что введенных лимитов достаточно для граждан, которые не ведут предпринимательскую деятельность. Украинцам, которые намерены продавать товары, на Укрпоште рекомендуют открыть ФЛП или выбрать другую легальную форму работы.

Ранее мы писали, что на Укрпоште меняется процедура выдачи посылок. Так, некоторые украинцы смогут забирать их, минуя очереди в отделениях.

Также узнавайте, что придумала Укрпошта для ускорения возврата посылок.