Укрпочта показала новую марку — цена и когда появится в продаже

Укрпочта показала новую марку — цена и когда появится в продаже

Ua ru
Дата публикации 20 августа 2025 17:12
Укрпочта представила новую марку, посвященную легендарному событию — как выглядит и сколько будет стоить
Работница Укрпочты. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Укрпочта анонсировала новую почтовую марку, посвященную известной спецоперации СБУ "Паутина". Купить ее можно будет с 22 августа.

О том, как будет выглядеть новая марка и сколько она будет стоить, сообщили на сайте Укрпочты.

Читайте также:

Какие характеристики новой марки и сколько она будет стоить

Вместе с маркой будет выпущен полный почтовый набор, который включает тематическую карточку, конверт с пометкой "Первый день" и лист с маркой Спецоперация СБУ "Паутина". Основные характеристики марки:

  • номинальная — U;
  • размер — 40,5×30 мм;
  • общий тираж — 300 000 экземпляров.

Марку будут погашать специальным штемпелем в день релиза, 22 августа. Предзаказ уже доступен. Цена одной марки составит 20 грн, а маркированного листа — 120 грн. Украинцы также смогут приобрести конверт со спецпогашением за 60 грн и презентационную папку с продукцией выпуска за 600 грн.

null
Новая марка от Укрпочты. Фото: скриншот/Укрпочта

Что известно о спецоперации "Паутина"

Благодаря этой операции СБУ с помощью FPV-дронов удалось уничтожить одновременно 41 российский самолет, что составляет почти 34% стратегической авиации РФ. Операция состоялась 1 июня 2025 года на четырех ключевых аэродромах России: "Иваново", "Белая", "Оленья" и "Дягилево".

Ранее мы писали, что Укрпочта закрывает отделения в одном из городов Украины. В компании отметили, что решение тяжелое, но продиктовано вопросами безопасности.

Также мы рассказывали, что недавно в Украине активизировались мошенники, которые рассылают SMS от имени Укрпочты с просьбой подтвердить адрес доставки. На самом деле сообщение ведет на фишинговый сайт, где могут похитить персональные данные пользователей.

Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
