Тарифи Укрпошти і Нової пошти — як зміниться вартість послуг через мита Трампа

Працівник Нової пошти. Фото: Facebook

Українські компанії Укрпошта і Нова пошта попередили клієнтів про зміни в умовах обслуговування. Це стало необхідністю з огляду на запровадження Дональдом Трампом митних платежів і скасування пільгового безмитного порогу в розмірі 800 доларів для усіх товарів комерційного призначення.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки тепер платитимуть клієнти поштових операторів України за відправлення посилок у США.

Що зміниться для клієнтів Укрпошти

Пояснення щодо змін опублікував на власній Facebook-сторінці генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський. Він пояснив, що з 29 серпня 2025 року безмитний поріг не діятиме (окрім документів і подарунків вартістю до 100 доларів). Виходить, майже всі посилки особистого і комерційного призначення підлягатимуть нарахуванню мита 10% (ставка для України).

Як результат, клієнтам оператора доведеться змиритися з такими змінами:

для отримувачів у США товари з України стануть на 10% дорожчими;

зростуть тарифи на доставку посилок — у середньому на 1,5-3 долари, залежно від категорії та ваги відправлення (необхідно для покриття витрат на кваліфікованих агентів, яких залучатимуть до процесу опрацювання митних платежів).

"Шляхом неймовірних зусиль наша міжнародна команда разом із партнерами в режимі 24/7 протягом останніх 7 днів змогла досягти угоди, і українські підприємці продовжать свій бізнес на майданчиках США — Amazon, Etsy, eBay, Shopify", — зазначив Смілянський.

Хорошою новиною для українського бізнесу є покращення конкурентної позиції, оскільки майже всі європейські країни тимчасово зупинили відправлення до США. Наші підприємці вже можуть безперервно продавати товари на американський ринок і заробляти кошти.

Що зміниться для клієнтів Нової пошти

На офіційному сайті логістичного оператора з’явилася детально інформація щодо нових правил обслуговування. По-перше, з 26 серпня українці можуть на власний розсуд обирати, хто сплачуватиме митні податки — відправник чи одержувач посилки:

якщо відправник, то доведеться покрити 10% від вартості товарів (послуги з розмитнення включені до тарифу);

якщо отримувач, він платитиме 10% при отриманні посилки плюс покриватиме митно-брокерські збори — від 25 доларів за одне відправлення.

По-друге, контролюючі органи США посилять контроль імпортованих товарів. Вони перевірятимуть правильність опису, достовірність країни походження, точність визначення ринкової вартості тощо. У разі виявлення проблем посилку можуть затримати, нарахувавши додаткові платежі.

Що ще варто знати українцям

