Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноГороскопПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Укрпошта и Новая почта предупредили об удорожании услуг — детали

Укрпошта и Новая почта предупредили об удорожании услуг — детали

Ua ru
Дата публикации 26 августа 2025 16:10
Тарифы Укрпошты и Новой почты — как изменится стоимость услуг из-за пошлин Трампа
Сотрудник Новой почты. Фото: Facebook

Украинские компании Укрпошта и Новая почта предупредили клиентов об изменениях в условиях обслуживания. Это стало необходимостью в связи с введением Дональдом Трампом таможенных платежей и отмены льготного беспошлинного порога в размере 800 долларов для всех товаров коммерческого назначения.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько теперь будут платить клиенты почтовых операторов Украины за отправку посылок в США.

Реклама
Читайте также:

Что изменится для клиентов Укрпошты

Объяснения относительно изменений опубликовал на собственной Facebook-странице генеральный директор Укрпошты Игорь Смелянский. Он рассказал, что с 29 августа 2025 года беспошлинный порог не будет действовать (кроме документов и подарков стоимостью до 100 долларов). Получается, почти все посылки личного и коммерческого назначения будут подлежать начислению пошлины 10% (ставка для Украины).

Как результат, клиентам оператора придется смириться с такими изменениями:

  • для получателей в США товары из Украины станут на 10% дороже;
  • вырастут тарифы на доставку посылок — в среднем на 1,5-3 доллара в зависимости от категории и веса отправления (необходимо для покрытия расходов на квалифицированных агентов, которых будут привлекать к процессу обработки таможенных платежей).

"Путем невероятных усилий наша международная команда вместе с партнерами в режиме 24/7 в течение последних 7 дней смогла достичь соглашения, и украинские предприниматели продолжат свой бизнес на площадках США — Amazon, Etsy, eBay, Shopify", — отметил Смелянский.

Хорошей новостью для украинского бизнеса является улучшение конкурентной позиции, поскольку почти все европейские страны временно приостановили отправки в США. Наши предприниматели уже могут непрерывно продавать товары на американский рынок и зарабатывать деньги.

Что изменится для клиентов Новой почты

На официальном сайте логистического оператора появилась подробная информация о новых правилах обслуживания. Во-первых, с 26 августа украинцы могут по своему усмотрению выбирать, кто будет платить таможенные налоги — отправитель или получатель посылки:

  • если отправитель, то придется покрыть 10% от стоимости товаров (услуги по растаможке включены в тариф);
  • если получатель, он будет платить 10% при получении посылки плюс покрывать таможенно-брокерские сборы — от 25 долларов за одно отправление.

Во-вторых, контролирующие органы США усилят контроль импортируемых товаров. Они будут проверять правильность описания, достоверность страны происхождения, точность определения рыночной стоимости и пр. В случае выявления проблем посылку могут задержать, начислив дополнительные платежи.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, Укрпошта анонсировала новую почтовую марку. Ее посвятили известной спецоперации СБУ "Паутина". В набор входит тематическая карточка, конверт и лист с маркой. Цена одного изделия составляет 20 грн, а маркированный лист стоит 60 грн.

Также мы писали, что Укрпошта закрывает отделение в Константиновке из-за критической опасности для сотрудников и клиентов. Ранее компания даже под обстрелами продолжала работать: восстанавливала здания и обслуживала клиентов.

Укрпошта Новая почта таможня клиенты посылки
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации