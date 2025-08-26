Тарифы Укрпошты и Новой почты — как изменится стоимость услуг из-за пошлин Трампа

Сотрудник Новой почты. Фото: Facebook

Украинские компании Укрпошта и Новая почта предупредили клиентов об изменениях в условиях обслуживания. Это стало необходимостью в связи с введением Дональдом Трампом таможенных платежей и отмены льготного беспошлинного порога в размере 800 долларов для всех товаров коммерческого назначения.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько теперь будут платить клиенты почтовых операторов Украины за отправку посылок в США.

Что изменится для клиентов Укрпошты

Объяснения относительно изменений опубликовал на собственной Facebook-странице генеральный директор Укрпошты Игорь Смелянский. Он рассказал, что с 29 августа 2025 года беспошлинный порог не будет действовать (кроме документов и подарков стоимостью до 100 долларов). Получается, почти все посылки личного и коммерческого назначения будут подлежать начислению пошлины 10% (ставка для Украины).

Как результат, клиентам оператора придется смириться с такими изменениями:

для получателей в США товары из Украины станут на 10% дороже;

вырастут тарифы на доставку посылок — в среднем на 1,5-3 доллара в зависимости от категории и веса отправления (необходимо для покрытия расходов на квалифицированных агентов, которых будут привлекать к процессу обработки таможенных платежей).

"Путем невероятных усилий наша международная команда вместе с партнерами в режиме 24/7 в течение последних 7 дней смогла достичь соглашения, и украинские предприниматели продолжат свой бизнес на площадках США — Amazon, Etsy, eBay, Shopify", — отметил Смелянский.

Хорошей новостью для украинского бизнеса является улучшение конкурентной позиции, поскольку почти все европейские страны временно приостановили отправки в США. Наши предприниматели уже могут непрерывно продавать товары на американский рынок и зарабатывать деньги.

Что изменится для клиентов Новой почты

На официальном сайте логистического оператора появилась подробная информация о новых правилах обслуживания. Во-первых, с 26 августа украинцы могут по своему усмотрению выбирать, кто будет платить таможенные налоги — отправитель или получатель посылки:

если отправитель, то придется покрыть 10% от стоимости товаров (услуги по растаможке включены в тариф);

если получатель, он будет платить 10% при получении посылки плюс покрывать таможенно-брокерские сборы — от 25 долларов за одно отправление.

Во-вторых, контролирующие органы США усилят контроль импортируемых товаров. Они будут проверять правильность описания, достоверность страны происхождения, точность определения рыночной стоимости и пр. В случае выявления проблем посылку могут задержать, начислив дополнительные платежи.

Что еще нужно знать украинцам

