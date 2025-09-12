Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакЕксклюзивКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу-бізнесАрміяШоу та зіркиЕкономікаПсихологіяTravelПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаВійськоITЗіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаСьогодніМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1ПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономісткухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024ЛьвівПолітикаСвята

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Онлайн-сервіси Укрпошти можуть бути недоступні — дата і час

Онлайн-сервіси Укрпошти можуть бути недоступні — дата і час

Ua ru
Дата публікації: 12 вересня 2025 17:00
Укрпошта попередила про обмеження в послугах — що і коли може бути недоступно
Відділення Укрпошти. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Національний поштовий оператор попередив українців про можливі обмеження в отримання онлайн-послуг. Укрпошта запланувала технічні роботи у неділю, 14 вересня.

Про це повідомила пресслужба компанії в Telegram.

Реклама
Читайте також:

Коли сервіси можуть не працювати

Аби незручностей було якомога менше, Укрпошта запланувала шліфування онлайн-сервісів у нічний час, коли активність користувачів мінімальна. Водночас необхідно знати, що технічні роботи відбуватимуться 14 вересня з 00:00 до 05:00. Тому українцям необхідно заздалегідь закінчити всі справи або перенести їх на інший день.

Нові тарифи Укрпошти

Раніше ми розповідали, що запровадження митних тарифів у США та скасування пільгового безмитного порогу в розмірі 800 доларів для усіх товарів комерційного призначення призведе до дорожчання послуг для клієнтів пошти. Як результат — українців попередили про такі зміни в тарифах Укрпошти:

  • для отримувачів посилок з України у США товари подорожчали на 10%;
  • тарифи на доставку посилок зросли в середньому на 1,5-3 долари, залежно від категорії та ваги відправлення.

Натомість українські підприємці надалі можуть вести бізнес за кордоном і відправляти товари користувачам таких популярних у США платформ як Amazon, Etsy, eBay, Shopify тощо.

Нагадаємо, в Україні пенсію можна отримувати через банк або поштою, проте дедалі більше людей обирають банківські установи. Це зручніше й безпечніше: гроші доступні завжди, карткою легко розраховуватись і оплачувати послуги.

Також ми писали, що Укрпошта випустила марку, присвячену спецоперації СБУ "Павутина". Її номінал — U, тираж — 300 тисяч екземплярів, ціна — 20 грн. Додатково доступні аркуш, конверт і презентаційна папка.

Укрпошта онлайн-послуги пошта бізнес клієнти
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації