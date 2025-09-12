Укрпошта попередила про обмеження в послугах — що і коли може бути недоступно

Відділення Укрпошти. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Національний поштовий оператор попередив українців про можливі обмеження в отримання онлайн-послуг. Укрпошта запланувала технічні роботи у неділю, 14 вересня.

Про це повідомила пресслужба компанії в Telegram.

Коли сервіси можуть не працювати

Аби незручностей було якомога менше, Укрпошта запланувала шліфування онлайн-сервісів у нічний час, коли активність користувачів мінімальна. Водночас необхідно знати, що технічні роботи відбуватимуться 14 вересня з 00:00 до 05:00. Тому українцям необхідно заздалегідь закінчити всі справи або перенести їх на інший день.

Нові тарифи Укрпошти

Раніше ми розповідали, що запровадження митних тарифів у США та скасування пільгового безмитного порогу в розмірі 800 доларів для усіх товарів комерційного призначення призведе до дорожчання послуг для клієнтів пошти. Як результат — українців попередили про такі зміни в тарифах Укрпошти:

для отримувачів посилок з України у США товари подорожчали на 10%;

тарифи на доставку посилок зросли в середньому на 1,5-3 долари, залежно від категорії та ваги відправлення.

Натомість українські підприємці надалі можуть вести бізнес за кордоном і відправляти товари користувачам таких популярних у США платформ як Amazon, Etsy, eBay, Shopify тощо.

