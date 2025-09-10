Пошта чи банк — як зручно та безпечно отримувати пенсії українцям

Літня жінка отримує пенсію на Укрпошті. Фото: УНІАН

Пенсія — це щомісячна підтримка з боку держави, від якої залежить добробут мільйонів людей. Саме тому питання, як отримувати ці кошти — через пошту чи банк — стає не лише питанням зручності, а й безпеки. Від правильного вибору способу отримання пенсії може залежати спокій, комфорт і навіть життя літніх людей, особливо у воєнний час.

Про те, як зручніше отримувати пенсію — через пошту чи через банк, розповіли в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Чернівецькій області.

В Україні пенсію можна отримати двома основними способами: через банк на банківський рахунок або через відділення Укрпошти з доставленням додому чи особистим отриманням у відділенні.

Проте, як зазначили у відомстві, щороку все більше пенсіонерів обирають фінансове обслуговування банківських установ, яке має багато переваг.

Чому пенсію краще отримувати через банк

У Пенсійному фонді назвали декілька переваг отримання пенсійних виплат у банківських установах. Зокрема такі:

Зарахування коштів на пенсійні рахунки відбувається не пізніше наступного банківського дня після проведення фінансування. Маючи банківський пенсійний рахунок, пенсіонер може одержати пенсійну виплату в будь-який зручний для себе час у будь-якому відділенні обраного банку по території всієї України або через мережу банкоматів, причому не лише свого банку. На відміну від "поштових", "банківські" гроші після надходження на рахунок перебувають у постійному доступі для отримання. Можна знімати як всю зараховану суму пенсії, так і її частину. У разі переїзду чи тимчасового від’їзду не виникає необхідності брати з собою чималу кількість грошових купюр, які можуть загубитися. На картці всі кошти надійно зберігаються та постійно доступні для отримання через банкомат. Банківською карткою зручно розраховуватись в торговельних та аптечних мережах і здійснювати оплату комунальних платежів без комісійних зборів. Власник банківської картки має змогу контролювати витрати й надходження коштів завдяки СМС-повідомленням, які надсилає банк за фактами здійснення таких операцій.

Водночас у відомстві наголосили, що право вибору способу отримання виплат — через банк чи відділення поштового зв’язку — завжди залишається за пенсіонером.

У яких банках можна отримувати пенсію

Перелік уповноважених банків, через які здійснюється виплата пенсій, грошової допомоги, виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням та заробітної плати працівникам бюджетних установ опублікувало Міністерство фінансів України.

Загалом в Україні 46 банків, у яких одержувачі пенсій, грошової допомоги, заробітної плати у бюджетній установі можуть відкривати поточні рахунки, через які здійснюватимуться їх виплати. Серед них:

Ощадбанк;

ПриватБанк;

Укрексімбанк;

Укргазбанк;

А-Банк;

Sense Bank;

Укрсиббанк;

Райффайзен Банк;

Універсал Банк та інші.

В будь-який час пенсіонер має право відмовитися від послуг одного банку і скористатися послугами іншого. Для цього необхідно подати заяву до відповідного уповноваженого банку чи органу Пенсійного фонду України.

