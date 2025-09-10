Видео
Безопасно и надежно — как удобнее получать пенсию в Украине

Безопасно и надежно — как удобнее получать пенсию в Украине

Ua ru
Дата публикации 10 сентября 2025 13:57
Почта или банк — как удобно и безопасно получать пенсии украинцам
Пожилая женщина получает пенсию на Укрпоште. Фото: УНИАН

Пенсия — это ежемесячная поддержка со стороны государства, от которой зависит благосостояние миллионов людей. Именно поэтому вопрос, как получать эти средства — через почту или банк — становится не только вопросом удобства, но и безопасности. От правильного выбора способа получения пенсии может зависеть спокойствие, комфорт и даже жизнь пожилых людей, особенно в военное время.

О том, как удобнее получать пенсию — через почту или через банк, рассказали в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Черновицкой области.

Читайте также:

В Украине пенсию можно получить двумя основными способами: через банк на банковский счет или через отделение Укрпошты с доставкой на дом или личным получением в отделении.

Однако, как отметили в ведомстве, ежегодно все больше пенсионеров выбирают финансовое обслуживание банковских учреждений, которое имеет много преимуществ.

Почему пенсию лучше получать через банк

В Пенсионном фонде назвали несколько преимуществ получения пенсионных выплат в банковских учреждениях. В частности такие:

  1. Зачисление средств на пенсионные счета происходит не позднее следующего банковского дня после проведения финансирования.
  2. Имея банковский пенсионный счет, пенсионер может получить пенсионную выплату в любое удобное для себя время в любом отделении выбранного банка по территории всей Украины или через сеть банкоматов, причем не только своего банка.
  3. В отличие от "почтовых", "банковские" деньги после поступления на счет находятся в постоянном доступе для получения. Можно снимать как всю зачисленную сумму пенсии, так и ее часть.
  4. В случае переезда или временного отъезда не возникает необходимости брать с собой большое количество денежных купюр, которые могут потеряться. На карте все средства надежно хранятся и постоянно доступны для получения через банкомат.
  5. Банковской картой удобно рассчитываться в торговых и аптечных сетях и осуществлять оплату коммунальных платежей без комиссионных сборов.
  6. Владелец банковской карты имеет возможность контролировать расходы и поступления средств благодаря СМС-сообщениям, которые направляет банк по фактам осуществления таких операций.

В то же время в ведомстве отметили, что право выбора способа получения выплат — через банк или отделение почтовой связи — всегда остается за пенсионером.

В каких банках можно получать пенсию

Перечень уполномоченных банков, через которые осуществляется выплата пенсий, денежной помощи, выплат по общеобязательному государственному социальному страхованию и заработной платы работникам бюджетных учреждений опубликовало Министерство финансов Украины.

Всего в Украине 46 банков, в которых получатели пенсий, денежной помощи, заработной платы в бюджетном учреждении могут открывать текущие счета, через которые будут осуществляться их выплаты. Среди них:

  • Ощадбанк;
  • ПриватБанк;
  • Укрэксимбанк;
  • Укргазбанк;
  • А-Банк;
  • Sense Bank;
  • Укрсиббанк;
  • Райффайзен Банк;
  • Универсал Банк и другие.

В любое время пенсионер имеет право отказаться от услуг одного банка и воспользоваться услугами другого. Для этого необходимо подать заявление в соответствующий уполномоченный банк или орган Пенсионного фонда Украины.

Ранее мы писали, что Россия впервые сбросила авиабомбу на людей, которые получали пенсии в Донецкой области. В результате атаки погибли более 20 человек, также есть раненые.

Также узнавайте, какие изменения в выплатах для пенсионеров возможны в сентябре 2025 года.

Укрпошта банки пенсионеры социальная помощь пенсия
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
