Почта или банк — как удобно и безопасно получать пенсии украинцам

Пожилая женщина получает пенсию на Укрпоште. Фото: УНИАН

Пенсия — это ежемесячная поддержка со стороны государства, от которой зависит благосостояние миллионов людей. Именно поэтому вопрос, как получать эти средства — через почту или банк — становится не только вопросом удобства, но и безопасности. От правильного выбора способа получения пенсии может зависеть спокойствие, комфорт и даже жизнь пожилых людей, особенно в военное время.

О том, как удобнее получать пенсию — через почту или через банк, рассказали в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Черновицкой области.

В Украине пенсию можно получить двумя основными способами: через банк на банковский счет или через отделение Укрпошты с доставкой на дом или личным получением в отделении.

Однако, как отметили в ведомстве, ежегодно все больше пенсионеров выбирают финансовое обслуживание банковских учреждений, которое имеет много преимуществ.

Почему пенсию лучше получать через банк

В Пенсионном фонде назвали несколько преимуществ получения пенсионных выплат в банковских учреждениях. В частности такие:

Зачисление средств на пенсионные счета происходит не позднее следующего банковского дня после проведения финансирования. Имея банковский пенсионный счет, пенсионер может получить пенсионную выплату в любое удобное для себя время в любом отделении выбранного банка по территории всей Украины или через сеть банкоматов, причем не только своего банка. В отличие от "почтовых", "банковские" деньги после поступления на счет находятся в постоянном доступе для получения. Можно снимать как всю зачисленную сумму пенсии, так и ее часть. В случае переезда или временного отъезда не возникает необходимости брать с собой большое количество денежных купюр, которые могут потеряться. На карте все средства надежно хранятся и постоянно доступны для получения через банкомат. Банковской картой удобно рассчитываться в торговых и аптечных сетях и осуществлять оплату коммунальных платежей без комиссионных сборов. Владелец банковской карты имеет возможность контролировать расходы и поступления средств благодаря СМС-сообщениям, которые направляет банк по фактам осуществления таких операций.

В то же время в ведомстве отметили, что право выбора способа получения выплат — через банк или отделение почтовой связи — всегда остается за пенсионером.

В каких банках можно получать пенсию

Перечень уполномоченных банков, через которые осуществляется выплата пенсий, денежной помощи, выплат по общеобязательному государственному социальному страхованию и заработной платы работникам бюджетных учреждений опубликовало Министерство финансов Украины.

Всего в Украине 46 банков, в которых получатели пенсий, денежной помощи, заработной платы в бюджетном учреждении могут открывать текущие счета, через которые будут осуществляться их выплаты. Среди них:

Ощадбанк;

ПриватБанк;

Укрэксимбанк;

Укргазбанк;

А-Банк;

Sense Bank;

Укрсиббанк;

Райффайзен Банк;

Универсал Банк и другие.

В любое время пенсионер имеет право отказаться от услуг одного банка и воспользоваться услугами другого. Для этого необходимо подать заявление в соответствующий уполномоченный банк или орган Пенсионного фонда Украины.

