Лимиты на денежные переводы в августе: какие суммы можно будет переводить на карты

Человек отправляет деньги через терминал, банковская карта в руках. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Переводы средств между банковскими картами уже давно стали привычным способом расчетов для большинства украинцев. В то же время финансовые учреждения продолжают контролировать такие операции и могут вводить ограничения, прежде всего для клиентов, которые не могут подтвердить происхождение своих доходов.

Новини.LIVE рассказывают, сколько денег можно будет переводить с карты на карту в августе 2026 года

Какие ограничения будут действовать для переводов с карты на карту

Крупнейшие банки и финансовые компании Украины при участии Национального банка еще в 2024 году подписали совместный меморандум. Документ предусматривает:

обмен информацией о клиентах между банками и другими финансовыми учреждениями;

усиление контроля за денежными операциями;

установление лимитов на исходящие переводы для лиц без подтвержденных доходов.

В августе 2026 года для таких клиентов будут действовать следующие лимиты:

до 100 тыс. грн в месяц — для клиентов со средним уровнем риска;

до 50 тыс. грн в месяц — для клиентов с повышенным уровнем риска.

Ограничения касаются всех видов переводов — как по номеру банковской карты, так и по реквизитам IBAN. При этом банк не учитывает, кому именно отправляются средства: родственникам, друзьям или другим лицам.

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Если клиент может предоставить документы, подтверждающие более высокий уровень доходов, банк после проверки может увеличить разрешенный лимит на переводы.

Кого могут затронуть новые лимиты в 2026 году

В мае 2026 года банки и небанковские финансовые учреждения подписали обновленный меморандум "Об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг". Он предусматривает распространение ограничений не только на физических лиц, но и на отдельные категории бизнеса.

Новые правила могут применяться к:

вновь созданных индивидуальных предпринимателей, работающих менее шести месяцев;

так называемых "спящих" предпринимателей, которые длительное время не осуществляли активной деятельности;

рискованных юридических лиц с признаками компаний-оболочек.

Для предпринимателей ограничения планируется вводить поэтапно.

С 1 сентября 2026 года

ФЛП 1-й группы — до 600 тыс. грн в месяц;

ФЛП 2-й и 3-й групп — до 3 млн грн в месяц.

С 1 декабря 2026 года

ФЛП 1-й группы — до 400 тыс. грн в месяц;

ФЛП 2-й и 3-й групп — до 1 млн грн в месяц.

Для рисковых юридических лиц также предусмотрены отдельные ограничения:

с 1 сентября — до 5 млн грн в месяц;

с 1 декабря — до 2 млн грн в месяц.

В случае необходимости предприниматели и компании смогут обратиться в банк с заявлением о повышении лимита. Финансовое учреждение будет иметь право пересмотреть ограничения после анализа финансового состояния клиента и подтверждения необходимости проведения операций на более крупные суммы.

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Также Новини.LIVE писали, что не стоит указывать в назначении платежа при переводе денег на карту. В комментарии нужно честно и понятно указывать реальную цель операции. При этом важно избегать ряда слов и фраз.