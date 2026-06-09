Переводы между картами: какие фразы в назначении платежа могут обернуться проблемами

Что не стоит писать в комментарии к карточному переводу. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Переводы между картами давно стали частью повседневной жизни украинцев. Люди отправляют деньги родственникам, возвращают долги друзьям, скидываются на подарки или совместные расходы со знакомыми. Но даже обычный перевод может вызвать дополнительные вопросы со стороны банка, если его назначение похоже на оплату товаров или услуг.

О том, каких фраз лучше избегать украинцам указывая назначение платежа при денежном переводе, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на "Судебно-юридическую газету".

Почему важно правильно указывать назначение платежа

Украинцам советуют придерживаться простого правила: в комментарии к платежу нужно честно и понятно указывать реальную цель перевода. Из текста должно быть очевидно, что это личная или семейная операция, а не скрытая предпринимательская деятельность.

Во время финансового мониторинга банки анализируют не только комментарий к платежу. Они также обращают внимание на суммы, регулярность поступлений, источники средств и общее финансовое поведение клиента.

Однако само назначение платежа тоже может стать поводом для проверки. Например, если на личную карточку регулярно поступают деньги с примечаниями "за товар", "за услуги", "консультация" или "зарплата", это может выглядеть как незарегистрированная предпринимательская деятельность.

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Какие формулировки лучше использовать

Если деньги переводят родственники, можно указать:

"Поддержка от мужа";

"Средства дочери для оплаты жилья";

"Деньги родителям на коммунальные услуги".

"Финансовая помощь от отца на обучение".

Для возврата совместных расходов подойдут такие варианты:

"Компенсация расходов на продукты";

"Возмещение расходов на горючее";

"Возврат средств за билеты в кино";

"Компенсация расходов на совместный ужин".

Если возвращают долг, лучше уточнять детали:

"Погашение суммы, предоставленной в долг";

"Частичный возврат одолженных средств";

"Возврат займа по расписке от 01.05.2026".

Что следует учитывать при продаже личных вещей

Когда речь идет о продаже собственного имущества, желательно подчеркнуть, что это разовая операция. Например:

"Средства за подержанный ноутбук";

"Оплата за личный автомобиль";

"Расчет за личный телевизор";

"Оплата за бывший в употреблении телефон личного пользования".

Слова "личный" или "б/у" помогают показать, что речь не о регулярной продаже товаров.

Каких слов лучше избегать в комментарии к переводу

Если человек не занимается бизнесом, нежелательно использовать такие формулировки:

"Зарплата";

"Заказ";

"Консультация";

"Оплата товара";

"Оплата услуг";

"Ремонтные работы";

"Коммерческий платеж".

Такие слова могут создать впечатление, что владелец карты получает доход от предпринимательской деятельности. Специалисты также советуют не упоминать в назначении платежа криптовалюту, ее продажу или обмен. Такие комментарии часто становятся поводом для дополнительных проверок, во время которых банк может попросить объяснить происхождение средств.

Что делать, если ошиблись в назначении платежа

Если назначение платежа было указано неправильно, стоит обратиться в банк и узнать, можно ли его исправить. Также желательно сохранить документы, подтверждающие реальную цель операции, а при необходимости подготовить объяснения о происхождении средств.

К сожалению, единого списка "запрещенных" слов не существует. Банки оценивают операции комплексно: учитывают суммы, регулярность переводов, финансовую историю клиента и другие факторы.

Поэтому лучший способ избежать лишних вопросов — честно и максимально точно описывать реальную цель перевода. Именно прозрачность и понятность назначения платежа помогают снизить риск дополнительных проверок.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Украине финансовые учреждения не имеют права разглашать конфиденциальную информацию клиентов. Поэтому пользователи ПриватБанка, Ощадбанка, ПУМБ и других банков могут рассчитывать на защиту своих данных. Однако в некоторых случаях информацию все же могут передавать в соответствии с законом.

Также Новини.LIVE рассказывали, что банки все чаще просят у клиентов подтвердить источник средств — во время проверок, оформления кредитов или проведения крупных переводов. Однако многие люди не имеют актуальных справок о доходах. Зато у них могут быть старые декларации ФЛП, документы с предыдущего места работы или бумаги о продаже имущества многолетней давности.