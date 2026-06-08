С 1 июля с карт украинцев могут "списать" 2 тыс. грн: кто потеряет деньги

Кто может потерять 2000 грн с 1 июля. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

В 2026 году некоторые украинцы получили дополнительную выплату от государства. Эти средства можно потратить на определенные условиями программы услуги. Если же деньги не использовать вовремя, они автоматически вернутся в государственный бюджет.

О том, у кого с начала июля с карты могут "списать" 2 000 грн, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.

Кто может потерять 2 000 грн в июле

Речь идет о выплате в размере 2 000 гривен, которую участники программы могут потратить на прохождение профилактического медицинского обследования. В Минздраве отмечают, что в случаях, когда человек не пройдет скрининг в определенный срок, средства будут аннулированы, а воспользоваться ими позже уже не удастся. Сейчас сроки следующие:

для граждан, получивших средства до 1 мая 2026 года, крайний срок прохождения обследования — 30 июня 2026 года включительно;

если же выплату было начислено после 1 мая, использовать ее нужно в течение двух месяцев с момента зачисления денег на счет.

До какой даты нужно использовать деньги на скрининг здоровья. Фото: Скриншот/МОЗ

В Минздраве призывают не откладывать прохождение обследования на последние дни. После завершения установленного срока финансовая поддержка будет потеряна, а неиспользованные средства вернутся в бюджет.

Кто может получить дополнительные деньги на обследование

Главная цель программы — помочь украинцам вовремя выявлять заболевания, которые могут годами развиваться без заметных симптомов. Именно ранняя диагностика позволяет контролировать состояние здоровья, начать лечение на ранних стадиях и предотвратить серьезные осложнения.

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Программа "Скрининг здоровья 40+" рассчитана на граждан Украины в возрасте от 40 лет. Она предусматривает комплекс базовых медицинских исследований, направленных на выявление самых распространенных проблем со здоровьем, в частности сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и нарушений психического здоровья.

Какие обследования можно пройти в рамках программы

В рамках программы участники могут получить несколько видов медицинских услуг. В частности, предусмотрено специальное анкетирование, которое помогает врачам оценить риски развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и возможных психических расстройств.

Также в программу входят лабораторные анализы, необходимые для оценки работы сердца, кровеносных сосудов и почек. Кроме этого, проводится физикальный осмотр, во время которого медики измеряют артериальное давление, пульс, вес, рост и другие важные показатели.

Пройти скрининг можно в медицинских учреждениях, которые присоединились к государственной программе. Сейчас таких учреждений по всей стране уже более двух тысяч.

Ранее Новини.LIVE писали, что этим летом правительство Украины ввело единовременную денежную помощь для отдельных категорий граждан. Ее получат ветераны, люди с инвалидностью и некоторые другие категории граждан. Средства планируют выплатить до 24 августа 2026 года.

Также Новини.LIVE рассказывали, что в апреле государство назначило выплату 1500 грн для наиболее уязвимых граждан. Однако из-за технических ошибок части людей деньги поступили повторно. Не зная о сбое, многие потратили эти средства на повседневные нужды. После этого некоторым получателям временно заблокировали карты, на которые поступают социальные выплаты.