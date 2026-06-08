З 1 липня з карток українців можуть "списати" 2 тис. грн: хто втратить гроші

Хто може втратити 2000 грн з 1 липня. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

У 2026 році деякі українці отримали додаткову виплату від держави. Ці кошти можна витратити на визначені умовами програми послуги. Якщо ж гроші не використати вчасно, вони автоматично повернуться до державного бюджету.

Про те, у кого з початку липня з картки можуть "списати" 2 000 грн, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Міністерство охорони здоров’я України.

Хто може втратити 2 000 грн у липні

Йдеться про виплату у розмірі 2 000 гривень, яку учасники програми можуть витратити на проходження профілактичного медичного обстеження. У МОЗ наголошують, що у випадках, коли людина не пройде скринінг у визначений термін, кошти буде анульовано, а скористатися ними пізніше вже не вдасться. Наразі строки такі:

для громадян, які отримали кошти до 1 травня 2026 року, крайній термін проходження обстеження — 30 червня 2026 року включно;

якщо ж виплату було нараховано після 1 травня, використати її потрібно протягом двох місяців із моменту зарахування грошей на рахунок.

До якої дати потрібно використати гроші на скринінг здоров'я. Фото: Скриншот/МОЗ

У МОЗ закликають не відкладати проходження обстеження на останні дні. Після завершення встановленого терміну фінансова підтримка буде втрачена, а невикористані кошти повернуться до бюджету.

Хто може отримати додаткові гроші на обстеження

Головна мета програми — допомогти українцям вчасно виявляти захворювання, які можуть роками розвиватися без помітних симптомів. Саме рання діагностика дозволяє контролювати стан здоров’я, розпочати лікування на ранніх стадіях і запобігти серйозним ускладненням.

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Програма "Скринінг здоров’я 40+" розрахована на громадян України віком від 40 років. Вона передбачає комплекс базових медичних досліджень, спрямованих на виявлення найпоширеніших проблем зі здоров’ям, зокрема серцево-судинних захворювань, цукрового діабету та порушень психічного здоров’я.

Які обстеження можна пройти в межах програми

У межах програми учасники можуть отримати кілька видів медичних послуг. Зокрема, передбачене спеціальне анкетування, яке допомагає лікарям оцінити ризики розвитку серцево-судинних захворювань, діабету другого типу та можливих психічних розладів.

Також до програми входять лабораторні аналізи, необхідні для оцінки роботи серця, кровоносних судин і нирок. Крім цього, проводиться фізикальний огляд, під час якого медики вимірюють артеріальний тиск, пульс, вагу, зріст та інші важливі показники.

Пройти скринінг можна у медичних закладах, які долучилися до державної програми. Наразі таких установ по всій країні вже понад дві тисячі.

Раніше Новини.LIVE писали, що цього літа уряд України запровадив одноразову грошову допомогу для окремих категорій громадян. Її отримають ветерани, люди з інвалідністю та деякі інші категорії громадян. Кошти планують виплатити до 24 серпня 2026 року.

Також Новини.LIVE розповідали, що у квітні держава призначила виплату 1500 грн для найбільш вразливих громадян. Однак через технічні помилки частині людей гроші надійшли повторно. Не знаючи про збій, багато хто витратив ці кошти на повсякденні потреби. Після цього деяким отримувачам тимчасово заблокували картки, на які надходять соціальні виплати.