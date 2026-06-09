Перекази між картками: які фрази в призначені платежу можуть обернутися проблемами

Що не варто писати в коментарі до карткового переказу. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Перекази між картками давно стали частиною повсякденного життя українців. Люди надсилають гроші родичам, повертають борги друзям, скидаються на подарунки або спільні витрати зі знайомими. Але навіть звичайний переказ може викликати додаткові запитання з боку банку, якщо його призначення схоже на оплату товарів чи послуг.

Про те, яких фраз краще уникати українцям вказуючи призначення платежу при грошовому переказі, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на "Судово-юридичну газету".

Чому важливо правильно вказувати призначення платежу

Українцям радять дотримуватися простого правила: у коментарі до платежу потрібно чесно й зрозуміло вказувати реальну мету переказу. З тексту має бути очевидно, що це особиста або сімейна операція, а не прихована підприємницька діяльність.

Під час фінансового моніторингу банки аналізують не лише коментар до платежу. Вони також звертають увагу на суми, регулярність надходжень, джерела коштів та загальну фінансову поведінку клієнта.

Однак саме призначення платежу теж може стати приводом для перевірки. Наприклад, якщо на особисту картку регулярно надходять гроші з примітками "за товар", "за послуги", "консультація" або "зарплата", це може виглядати як незареєстрована підприємницька діяльність.

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Які формулювання краще використовувати

Якщо гроші переказують родичі, можна вказати:

"Підтримка від чоловіка";

"Кошти доньці для оплати житла";

"Гроші батькам на комунальні послуги".

"Фінансова допомога від батька на навчання".

Для повернення спільних витрат підійдуть такі варіанти:

"Компенсація витрат на продукти";

"Відшкодування витрат на пальне";

"Повернення коштів за квитки в кіно";

"Компенсація витрат на спільну вечерю".

Якщо повертають борг, краще уточнювати деталі:

"Погашення суми, наданої в борг";

"Часткове повернення позичених коштів";

"Повернення позики за розпискою від 01.05.2026".

Що варто враховувати при продажі особистих речей

Коли йдеться про продаж власного майна, бажано підкреслити, що це разова операція. Наприклад:

"Кошти за вживаний ноутбук";

"Оплата за особистий автомобіль";

"Розрахунок за особистий телевізор";

"Оплата за вживаний телефон особистого користування".

Слова "особистий" або "вживаний" допомагають показати, що мова не про регулярний продаж товарів.

Яких слів краще уникати в коментарі до переказу

Якщо людина не займається бізнесом офіційно, небажано використовувати такі формулювання:

"Зарплата";

"Замовлення";

"Консультація";

"Оплата товару";

"Оплата послуг";

"Ремонтні роботи";

"Комерційний платіж".

Такі слова можуть створити враження, що власник картки отримує дохід від підприємницької діяльності. Фахівці також радять не згадувати в призначенні платежу криптовалюту, її продаж або обмін. Такі коментарі часто стають приводом для додаткових перевірок, під час яких банк може попросити пояснити походження коштів.

Що робити, якщо помилилися в призначені платежу

Якщо призначення платежу було вказане неправильно, варто звернутися до банку та дізнатися, чи можна його виправити. Також бажано зберегти документи, які підтверджують реальну мету операції, а за потреби підготувати пояснення щодо походження коштів.

На жаль єдиного списку "заборонених" слів не існує. Банки оцінюють операції комплексно: враховують суми, регулярність переказів, фінансову історію клієнта та інші фактори.

Тому найкращий спосіб уникнути зайвих запитань — чесно і максимально точно описувати реальну мету переказу. Саме прозорість і зрозумілість призначення платежу допомагають знизити ризик додаткових перевірок.

Раніше Новини.LIVE писали, що в Україні фінансові установи не мають права розголошувати конфіденційну інформацію клієнтів. Тому користувачі ПриватБанку, Ощадбанку, ПУМБ та інших банків можуть розраховувати на захист своїх даних. Однак у деяких випадках інформацію все ж можуть передавати відповідно до закону.

Також Новини.LIVE розповідали, що банки все частіше просять у клієнтів підтвердити джерело коштів — під час перевірок, оформлення кредитів або проведення великих переказів. Проте багато людей не мають актуальних довідок про доходи. Натомість у них можуть бути старі декларації ФОП, документи з попереднього місця роботи чи папери про продаж майна кількарічної давності.