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Главная Экономика Дело не в сумме: когда за поступление денег на карту нужно уплатить налог

Дело не в сумме: когда за поступление денег на карту нужно уплатить налог

Ua ru
Дата публикации 23 июня 2026 11:16
Переводы на карту: в каких случаях украинцам могут начислить налоги
Человек достает банковскую карту из кошелька, деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине сам факт получения денег на банковскую карту не означает автоматического возникновения налоговых обязательств. В то же время крупные или регулярные поступления могут привлечь внимание контролирующих органов, если их происхождение не подтверждено или такие средства имеют признаки незадекларированного дохода.

Об этом сообщила "Судебно-юридическая газета", передают Новини.LIVE.

Облагаются ли налогом переводы на банковскую карту

Налоговая оценивает не сам перевод, а характер полученных средств. Если деньги не являются доходом или с них уже были уплачены налоги, дополнительные начисления и штрафные санкции не применяются.

Законодательство предусматривает ряд выплат, которые не подлежат налогообложению. В частности, это:

  • государственная и социальная помощь;
  • компенсации и выплаты, связанные с социальной защитой граждан;
  • стоимость социальных услуг и реабилитационной помощи;
  • денежные компенсации для лиц с инвалидностью;
  • помощь детям с инвалидностью в рамках индивидуальных программ реабилитации;
  • пособие по беременности и родам;
  • страховые выплаты и другие средства, предоставляемые из государственного бюджета или фондов общеобязательного государственного социального страхования.

В таких случаях получатель не должен уплачивать налог только из-за зачисления средств на счет.

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Когда налоговая служба может заинтересоваться поступлениями

Риск возникает тогда, когда переводы имеют признаки постоянного дохода, но не отражаются в налоговой отчетности.

Особое внимание могут привлечь ситуации, когда деньги регулярно поступают от большого количества лиц или имеют схожие назначения платежей. Такие операции могут свидетельствовать о фактическом ведении предпринимательской деятельности без надлежащего оформления или декларирования доходов.

В таком случае контролирующие органы могут расценить полученные средства как доход физического лица, подлежащий налогообложению.

Какие доходы подлежат налогообложению

Налоговый кодекс определяет, что объектом налогообложения являются доходы физических лиц, включенные в соответствующий перечень.

Для налоговых резидентов Украины облагаются налогом:

  • доходы, полученные на территории Украины;
  • доходы из иностранных источников;
  • общий месячный и годовой налогооблагаемый доход.

Для нерезидентов налоговая обязанность возникает в отношении доходов, источник которых находится на территории Украины.

Фактически налогообложению могут подлежать любые средства или материальные выгоды, которые закон признает доходом.

Нужно ли платить налоги с подарков и финансовой помощи

Особые правила действуют в отношении подарков и денежной помощи от других лиц. Если средства поступают от близких родственников первой степени родства (родителей, детей, мужа или жены), такие поступления в отдельных случаях не облагаются налогом или имеют льготный режим налогообложения.

Другая ситуация возникает, когда деньги или имущество передают посторонние лица или более дальние родственники. Тогда полученные суммы могут считаться доходом и облагаться налогом на общих основаниях.

В таких случаях законодательство предусматривает уплату 18% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора.

Поэтому ключевое значение для налоговых органов имеет не сам факт перевода средств на карту, а его назначение, источник происхождения и соответствие требованиям налогового законодательства.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, какие фразы не стоит писать в назначении платежа. Важно честно и понятно указывать реальную цель перевода. Из текста должно быть понятно, что это не скрытая предпринимательская деятельность.

Также Новини.LIVE писали, какие документы о доходах требуют банки в Украине. Справки старого образца могут не подойти в этом случае. Особенно если речь идет об оформлении кредита или осуществлении перевода на крупную сумму.

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Виктория Илюхина - Редактор экономических новостей
Автор:
Виктория Илюхина
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