Перекази на картку: у яких випадках українцям можуть нарахувати податки

Людина виймає банківську картку з гаманця, гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

В Україні сам факт отримання грошей на банківську картку не означає автоматичного виникнення податкових зобов’язань. Водночас великі або регулярні надходження можуть привернути увагу контролюючих органів, якщо їхнє походження не підтверджене або такі кошти мають ознаки незадекларованого доходу.

Про це повідомила "Судово-юридична газета", передають Новини.LIVE.

Чи оподатковуються перекази на банківську картку

Податкова оцінює не сам переказ, а природу отриманих коштів. Якщо гроші не є доходом або з них уже були сплачені податки, додаткові нарахування та штрафні санкції не застосовуються.

Законодавство передбачає низку виплат, які не підлягають оподаткуванню. Зокрема, це:

державна та соціальна допомога;

компенсації та виплати, пов’язані із соціальним захистом громадян;

вартість соціальних послуг і реабілітаційної допомоги;

грошові компенсації для осіб з інвалідністю;

допомога дітям з інвалідністю в межах індивідуальних програм реабілітації;

допомога по вагітності та пологах;

страхові виплати та інші кошти, що надаються з державного бюджету або фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування.

У таких випадках отримувач не повинен сплачувати податок лише через зарахування коштів на рахунок.

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Ризик виникає тоді, коли перекази мають ознаки постійного доходу, але не відображаються у податковій звітності.

Особливу увагу можуть привернути ситуації, коли гроші регулярно надходять від великої кількості осіб або мають схожі призначення платежів. Такі операції можуть свідчити про фактичне ведення підприємницької діяльності без належного оформлення чи декларування доходів.

У такому разі контролюючі органи можуть розцінити отримані кошти як дохід фізичної особи, що підлягає оподаткуванню.

Які доходи підлягають оподаткуванню

Податковий кодекс визначає, що об’єктом оподаткування є доходи фізичних осіб, включені до відповідного переліку.

Для податкових резидентів України оподатковуються:

доходи, отримані на території України;

прибутки з іноземних джерел;

загальний місячний та річний оподатковуваний дохід.

Для нерезидентів податковий обов’язок виникає щодо доходів, джерело яких знаходиться на території України.

Фактично оподатковуватися можуть будь-які кошти чи матеріальні вигоди, які закон визнає доходом.

Чи треба платити податки з подарунків і фінансової допомоги

Окремі правила діють щодо подарунків та грошової допомоги від інших осіб. Якщо кошти надходять від близьких родичів першого ступеня споріднення (батьків, дітей, чоловіка або дружини) такі надходження в окремих випадках не оподатковуються або мають пільговий режим оподаткування.

Інша ситуація виникає, коли гроші або майно передають сторонні особи чи більш далекі родичі. Тоді отримані суми можуть вважатися доходом й оподатковуватися на загальних підставах.

У таких випадках законодавство передбачає сплату 18% податку на доходи фізичних осіб та 5% військового збору.

Тому ключове значення для податкової має не сам факт переказу коштів на картку, а його призначення, джерело походження та відповідність вимогам податкового законодавства.

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