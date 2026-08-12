Оплата комуналки без РНОКПП та захист карток: нові правила Укрпошти

Поштовий оператор у відділенні Укрпошти. Фото: Новини.LIVE.

Національний поштовий оператор "Укрпошта" ухвалює рішення на користь клієнтів і скасовує обов'язкову вимогу надавати картку платника податків для більшості платежів готівкою. Крім того, компанія запроваджує маскування номерів банківських карток платників для захисту їхньої персональної інформації.

Про це повідомив генеральний директор компанії "Укрпошта" Ігор Смілянський, передають Новини.LIVE.

Коли РНОКПП більше не вимагатимуть

За словами Смілянського, нововведення набудуть чинності вже з 13 серпня. Після доопрацювання ІТ-систем та підготовки юридичної бази "Укрпошта" припиняє запитувати РНОКПП під час здійснення готівкових операцій:

сплата комунальних послуг на суму до 5 000 гривень (крім сплати податків, де код є обов’язковим за законодавством);

поповнення мобільного зв’язку;

поповнення банківських карток на суму до 5 000 гривень.

Водночас при оплаті послуг безпосередньо банківською карткою вимога щодо РНОКПП залишається чинною відповідно до норм Нацбанку.

Маскування номерів карток та захист даних

Ще одним нововведенням стане приховання частини номера банківської картки платників комунальних послуг у чеках та квитанціях.

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Цей крок спрямований на захист приватної інформації клієнтів поштового оператора. Маскування номерів запрацює одразу після завершення технічних налаштувань програмного забезпечення.

Конфлікт із регулятором та втрати прибутку

Ухваленню цих рішень передувала публічна дискусія між поштовим оператором та Національним банком України. За словами Смілянського, попередні суворі вимоги, впроваджені після перевірки НБУ, призвели до втрати мільйонів гривень прибутку через скорочення кількості наданих послуг.

Поштовий оператор офіційно звернувся до НБУ з проханням надати дозвіл на оприлюднення результатів регуляторної перевірки, аби суспільство отримало вичерпне пояснення щодо першопричин запровадження непопулярних обмежень. Поточний формат публічної комунікації в компанії назвали найбільш дієвим інструментом для швидкого захисту інтересів споживачів.

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