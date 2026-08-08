Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія
Економіка
Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСпортМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Агро Захист ринку та жорсткий контроль: які вимоги висунула Польща для транзиту українського зерна

Захист ринку та жорсткий контроль: які вимоги висунула Польща для транзиту українського зерна

Ua ru
Дата публікації: 8 серпня 2026 15:30
Транзит зерна під загрозою: що вимагають польські фермери від України
Український прикордонник оглядає фуру, чоловік дивиться на зерно. Фото: УНІАН. Колаж: Новини.LIVE.

Україна намагається відкрити нові логістичні маршрути через п'ять європейських країн для безперебійного транзиту агропродукції до держав Африки та Азії. Проте ці переговори зіштовхнулися з категоричним опором польських фермерів, які досі рахують збитки від обвалу внутрішніх цін три роки тому. Ситуацію загострює наближення парламентських виборів у Польщі, що перетворює питання логістики на інструмент гострої політичної боротьби.

Що хочуть та чого бояться поляки розповіли в Агробізнес Сьогодні, передають Новини.LIVE.

Чого вимагають польські фермери

Урядовці в Києві наполягають, що йдеться виключно про транзит. Проте польська сторона при цьому згадує події 2022 та 2023 років. Тоді значна частина українського зерна, яка мала б лише перетнути країну транзитом, залишилась на внутрішньому ринку Польщі, спровокувавши масштабну кризу та протести.

Президентка Польської спілки виробників зернових Юстина Ясінська наголошує, що фермери вимагають не декларацій, а жорсткого контролю обсягів перевезень та реальних механізмів захисту власних доходів.

В свою чергу, польські аграрії не ставлять під сумнів необхідність підтримки України. Вони просто хочуть бути впевненими, що кожна тонна українського зерна гарантовано покине межі ЄС.

Читайте також:

Логістична складність та майбутні вибори в Польщі

Навіть за умови вирішення фермерських суперечок, український експорт наражається на інфраструктурні бар'єри. Залучення польських портів Гданська, Гдині та комплексу Щецин-Свіноуйсьце означає різке збільшення навантаження на залізницю. Водночас у період після жниварств, ці термінали критично можуть бути необхідні польським експортерам для відвантаження власного врожаю.

До логістики додається й політичний розрахунок. За оцінками місцевих експертів, за рік до парламентських виборів уряд Польщі навряд ризикне ухвалювати подібні рішення на тлі загострення польсько-українських відносин.

Через сукупність усіх факторів Україні може виявитися значно простіше погодити транзитні коридори з Угорщиною чи Словаччиною, аніж розблокувати польський напрямок.

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, що виявила лабораторія в так званих "польських" молочних продуктах. За словами експертів, лише одна з п'яти позицій пройшла перевірку. Продукцію купували на ринку, де продавці не змогли достеменно пояснити де придбали продукти.

Також Новини.LIVE повідомляли, які галузі аграрного сектору опинились в експортній блокаді. За словами експертів, не лише зерно зараз страждає від сильних збитків. На відміну від інших культур, йому найлегше можна знайти альтернативу в транспортуванні.

Польща експорт зерна агросектор
Матвій Кулак - редактор економічних новин
Автор:
Матвій Кулак
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації