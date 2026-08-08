Транзит зерна под угрозой: что требуют польские фермеры от Украины

Украинский пограничник осматривает грузовик, мужчина смотрит на зерно. Фото: УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE.

Украина пытается открыть новые логистические маршруты через пять европейских стран для бесперебойного транзита сельскохозяйственной продукции в страны Африки и Азии. Однако эти переговоры натолкнулись на категорическое сопротивление польских фермеров, которые до сих пор подсчитывают убытки от обвала внутренних цен три года назад. Ситуацию обостряет приближение парламентских выборов в Польше, что превращает вопрос логистики в инструмент острой политической борьбы.

О том, чего хотят и чего боятся поляки, рассказали в Агробизнес Сегодня, передают Новини.LIVE.

Чего требуют польские фермеры

Чиновники в Киеве настаивают, что речь идет исключительно о транзите. Однако польская сторона при этом вспоминает события 2022 и 2023 годов. Тогда значительная часть украинского зерна, которая должна была лишь пересечь страну транзитом, осталась на внутреннем рынке Польши, спровоцировав масштабный кризис и протесты.

Президент Польского союза производителей зерновых Юстина Ясинская подчеркивает, что фермеры требуют не деклараций, а жесткого контроля объемов перевозок и реальных механизмов защиты собственных доходов.

В свою очередь, польские аграрии не ставят под сомнение необходимость поддержки Украины. Они просто хотят быть уверены, что каждая тонна украинского зерна гарантированно покинет пределы ЕС.

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Даже при условии урегулирования фермерских споров украинский экспорт сталкивается с инфраструктурными барьерами. Использование польских портов Гданьска, Гдыни и комплекса Щецин-Свиноуйсьце означает резкое увеличение нагрузки на железную дорогу. В то же время в период после уборки урожая эти терминалы могут оказаться крайне необходимы польским экспортерам для отгрузки собственного урожая.

К логистике добавляется и политический расчет. По оценкам местных экспертов, за год до парламентских выборов правительство Польши вряд ли рискнет принимать подобные решения на фоне обострения польско-украинских отношений.

В силу совокупности всех факторов Украине может оказаться значительно проще согласовать транзитные коридоры с Венгрией или Словакией, чем разблокировать польское направление.

Недавно Новини.LIVE сообщали о том, что обнаружила лаборатория в так называемых "польских" молочных продуктах. По словам экспертов, лишь одна из пяти позиций прошла проверку. Продукцию покупали на рынке, где продавцы не смогли точно объяснить, где приобрели продукты.

Также Новини.LIVE сообщали, какие отрасли аграрного сектора оказались в экспортной блокаде. По словам экспертов, не только зерно сейчас несет значительные убытки. В отличие от других культур, для него легче всего найти альтернативу в транспортировке.