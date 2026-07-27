Масло и сыр из Польши отправили на экспертизу: что обнаружили в лаборатории

Женщина на рынке рассматривает товар — молочные продукты. Фото: УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Вместо качественной европейской продукции покупатели рискуют приобрести дешевую подделку, опасную как для кошелька, так и для собственного здоровья. Подавляющее большинство молочных товаров, продаваемых на столичных рынках под видом польского импорта, являются довольно вредными. Об этом свидетельствуют результаты лабораторного анализа.

Интернет-портал "oboz.ua" разобрался в исследовании молочных продуктов, передают Новини.LIVE.

Результаты лабораторной экспертизы

Для проведения профессионального анализа пять образцов сливочного масла и сыра были переданы в лабораторию. Продавцы указывали, что производителем продукции является Польша.

Результаты испытаний были следующими:

Твёрдый сыр "Гауда" показал худший результат. Содержание молочного жира заменено пальмовым и другими растительными заменителями на 95%. Продавец реализовывал этот продукт под видом натурального польского сыра. Сливочное масло Maslo ekstra 82% (Mleczna Dolina) оказалось подделкой на 94%; Сливочное масло Maslo ekstra 82% (SM Mlekovita) содержало почти 90% посторонних немолочных жиров; В сыре Brie Naturalny зафиксировано около 34% растительного заменителя. Однако технология изготовления настоящего сыра с плесенью категорически исключает использование подобных примесей.

Единственным товаром, полностью подтвердившим своё качество и натуральность, оказалось масло "Laciate Extra 83%" (Mlekpol). В его составе лаборатория не обнаружила никаких отклонений от нормы.

Схемы обмана и неопределенность происхождения

Организаторы проверки подчеркивают, что установить точное место производства товаров невозможно. Основная проблема таких продуктов со стихийных или нелицензированных рынков — полное отсутствие украиноязычной маркировки и сведений о юридическом импортере. Из-за этого невозможно точно провести идентификацию продукта: является ли он подделкой или ввезенным вне таможенного контроля.

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Низкая цена — повод для беспокойства

Сигналом к беспокойству должна стать стоимость продукта. Во время контрольной закупки пачку "масла" предлагали по цене 45–55 гривен за 200 граммов. Качественный натуральный продукт в розничной торговле стоит не менее 200 гривен за упаковку весом полкилограмма.

Низкая цена сама по себе не всегда свидетельствует о преступлении. Однако слишком дешевый "импортный" товар в большинстве случаев сигнализирует о подделке и замене дорогих молочных жиров на дешевые растительные аналоги.

Как выбирать качественный продукт

Чтобы не попасться на уловки недобросовестных продавцов, специалисты советуют покупать молочные продукты исключительно в официальных торговых заведениях: супермаркетах, гипермаркетах и т. п. Также следует соблюдать следующие рекомендации при покупке товара иностранного происхождения:

на упаковке обязательно должна быть наклейка или надпись с четким переводом состава на украинский язык;

наличие названия, адреса и контактных данных официальной компании-импортера;

избегайте продуктов под названием "сырный продукт" или "спред";

избегайте покупок, если цена импортного товара в разы ниже средней рыночной стоимости украинских аналогов.

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