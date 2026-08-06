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Главная Экономика Агро Более 60% всего экспорта Украины: аграрии установили новый рекорд

Более 60% всего экспорта Украины: аграрии установили новый рекорд

Ua ru
Дата публикации 6 августа 2026 20:35
Торговля сельскохозяйственной продукцией в 2026 году: рост экспорта и новые рынки
Две девушки в порту, пшеница. Фото: УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE.

Несмотря на постоянные российские обстрелы портов и сложные логистические условия, украинский агробизнес продолжает наращивать объемы продаж за рубеж. В первом полугодии продажи сельхозпродукции выросли на 11%, что перекрыло даже рост импорта. Благодаря этому чистая прибыль Украины от торговли продовольствием достигла почти 8 миллиардов долларов.

Об этом сообщает LATIFUNDIST, передают Новини.LIVE.

Какую прибыль получила Украина от экспорта

Общий торговый оборот продовольствия за период с января по июнь 2026 года составил 17,3 миллиарда долларов. Это на 10% больше, чем в прошлом году. При этом цифры распределились следующим образом:

  • экспорт вырос на 11% и принес Украине 12,6 миллиардов долларов;
  • импорт увеличился на 8% и составил 4,7 миллиарда долларов. Импорт продовольствия растет уже четвертый год подряд;
  • разница между продажами и закупками выросла до 7,9 миллиардов долларов.

Важной положительной тенденцией стало то, что Украина продает не только зерно. 19% всего агроэкспорта составили товары с высокой добавленной стоимостью.

Это готовая пищевая продукция, такая как:

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  • мука;
  • солод, крахмал;
  • яичная;
  • молочная продукция.

Что мешает зарабатывать еще больше

Эксперты отмечают, что Украина могла бы продавать еще больше. Однако потенциальные продажи блокируются постоянными российскими обстрелами портов в Одесской области. Это повышает риски для судов и существенно затрудняет транспортировку зерна.

Новые направления сотрудничества в мировом агросекторе

Впрочем, для украинских экспортеров есть и хорошие новости о новых рынках сбыта. С 1 июля 2026 года официально заработала зона свободной торговли с Объединёнными Арабскими Эмиратами. В сентябре 2026 года ожидается полноценный запуск аналогичного соглашения о свободной торговле с Турцией, как только завершится процесс ратификации.

Эксперты прогнозируют, что до конца года условия для агробизнеса останутся сложными из-за полномасштабной войны. Однако открытие новых рынков поможет поддержать украинских производителей.

Несмотря на российскую агрессию и ежедневные обстрелы, Украина довольно мужественно держит аграрный сектор.

Недавно Новини.LIVE сообщали о новых строгих правилах экспорта продукции в ЕС. Европа обновляет ветеринарный контроль на ввоз пищевой продукции животного происхождения. Главное изменение заключается в том, что отныне для украинских экспортеров отменяется принцип автоматического допуска.

Также Новини.LIVE рассказывали о мясе, которое стало популярным во всём мире. Говядина и свинина не заняли первые места в этом рейтинге. Ведь теперь птицеводство определяет структуру мирового производства животного белка.

экспорт зерна сотрудничество агросектор
Матвей Кулак - редактор экономических новостей
Автор:
Матвей Кулак
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