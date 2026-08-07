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Главная Экономика Агро ГОК останавливается: как заблокированные порты наносят ущерб металлургии и масличной отрасли

ГОК останавливается: как заблокированные порты наносят ущерб металлургии и масличной отрасли

Ua ru
Дата публикации 7 августа 2026 19:08
Останавливают ГОК и металлургию: в чём заключается главная угроза для экспорта
Мужчина работает с металлом, портрет. Фото: Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Несмотря на всеобщее внимание к аграрному сектору, наибольшая угроза потери экспортного потенциала Украины сейчас нависла над горно-металлургическим комплексом и масличной отраслью. Из-за блокировки морских портов страна оказалась на пороге вынужденной остановки гигантов тяжелой промышленности, ведь железная дорога физически не способна вывезти крупногабаритные грузы.

Об этом сообщил финансовый аналитик и экономист Алексей Кущ в эфире проекта Новини.LIVE.

Почему металл более уязвим, чем зерно

В отличие от кукурузы или других зерновых культур, для транспортировки которых можно найти альтернативу, тяжелая промышленность критически зависит от морской инфраструктуры.

Железная руда, чугун, слиты и квадратные заготовки всегда вывозятся преимущественно по морю. А вот горно-обогатительные комбинаты уже начали сворачивать работу. Вслед за ними рискуют остановиться и металлургические заводы. Остановка комбинатов влечет за собой массовые увольнения, потерю налоговых поступлений и валютной ренты.

Существенные убытки понесёт и масличная отрасль, которая также ориентировалась на морские терминалы для поставок своей продукции за рубеж.

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Отсутствие альтернативной логистики

Выход из этого кризиса можно было предвидеть еще в начале полномасштабного вторжения. Особенно с учетом постоянной угрозы блокирования портов.

"К этому нужно было готовиться", — подчеркнул Кущ.

Однако, по словам эксперта, за все годы войны в Украине так и не было построено ни одной ветки железной дороги с европейской шириной колеи. Такой маршрут мог бы соединить западные логистические хабы с европейской сетью. Без срочных мер со стороны правительства и экстренной поддержки отрасли страна рискует окончательно потерять одну из ключевых опор своей экономики.

Недавно Новини.LIVE сообщали, что из-за отсутствия экспорта украинской кукурузы страдает рынок Турции. По словам экспертов, даже обильный урожай пшеницы и ячменя не спасает ситуацию. Специалисты предполагают, что дефицит предложения сохранится примерно еще от 1 до 2 недель.

Также Новини.LIVE сообщали о помощи, оказываемой правительством аграриям во время экспортной блокады. Государство теперь берет на себя полную выплату процентов по льготным кредитам в рамках программы "5-7-9". По словам премьер-министра, эта инициатива не последняя.

зерно экспорт металлургия
Матвей Кулак - редактор экономических новостей
Автор:
Матвей Кулак
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