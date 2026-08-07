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Главная Экономика Агро Кабмин выплатит проценты вместо фермеров: аграриям расширяют льготное кредитование "5-7-9"

Кабмин выплатит проценты вместо фермеров: аграриям расширяют льготное кредитование "5-7-9"

Ua ru
Дата публикации 7 августа 2026 14:20
80 млрд грн для аграриев: правительство вносит изменения в программу кредитования "5-7-9"
Кабмин, комбайн. Фото: УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Российский террор в Чёрном море и блокировка экспорта вынудили правительство срочно прийти на помощь аграриям. Государство полностью берёт на себя выплату процентов по льготным кредитам, чтобы фермеры могли бесперебойно пополнять свои оборотные средства. Общий лимит кредитов по программе "5-7-9" расширяют.

О том, какие изменения произошли в программе и что ждет аграриев, сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, передают Новини.LIVE.

Как обновленная программа поможет аграриям

Отныне фермеры смогут привлекать доступные кредиты для пополнения оборотных средств. Все расходы по компенсации процентных ставок государство берет на себя. Об этом стало известно по итогам заседания правительства.

Обновленный механизм позволит аграрному бизнесу существенно расширить доступ к дешевому финансированию в период уборки урожая и подготовки к новой посевной.

Основные цифры и условия правительственного решения:

Читайте также:
  • общий объем кредитования увеличен до 80 миллиардов гривен;
  • первый транш компенсаций правительство направит банкам в размере около 2 миллиардов гривен для покрытия процентов вместо аграриев;
  • привлечение льготных средств для первоочередного пополнения оборотных средств предприятий.

Не последняя инициатива правительства

Принятое решение стало результатом прямых консультаций правительственных чиновников с представителями аграрного бизнеса. Уже на ближайшее заседание Кабмина планируется вынести еще несколько практических инициатив по поддержке фермеров в сложных военных условиях.

Кроме того, Украина уже начала официальные переговоры с Европейской комиссией. Цель диалога — привлечь дополнительное международное финансирование для запуска новых вспомогательных программ льготного кредитования украинского агросектора.

Кроме того, Новини.LIVE уже ранее сообщали о том, как остановка экспорта сказывается на бизнесе аграриев. По словам экспертов, из-за невозможности транспортировки фуража за границу и отсутствия спроса внутри страны аграрии вынуждены продавать зерно по цене ниже рыночной. По состоянию на конец июля цены на фуражную кукурузу держатся в диапазоне от 7 до 9 тысяч гривен.

Также Новини.LIVE сообщали, что аграриям упростили процедуру кредитования. Речь идет о кредитной программе под названием "Урожай". Заявки на кредит будут рассматриваться в максимально сжатые сроки.

Кабинет министров кредиты поддержка
Матвей Кулак - редактор экономических новостей
Автор:
Матвей Кулак
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