Снижение цен на зерно и рентабельность молока: как изменится рынок

Мужчина наклоняется к корове, зерно. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE.

Ожидаемое снижение цен на зерновые продукты нового урожая дает украинским животноводам долгожданный шанс восстановить финансовую стабильность. Поскольку значительная доля бюджета любой молочной фермы уходит именно на закупку кормовой базы, то более дешевый продукт становится ключевым рычагом для выхода из затянувшегося экономического кризиса.

Об этом сообщает AgroWeek, передают Новини.LIVE.

Почему корма — это главная проблема

В молочном производстве больше всего средств уходит на кормление животных. Кормление крупного рогатого скота занимает примерно 60–70 % всех затрат на производство молока. Когда цены на зерновые и белковые корма резко растут, это сразу же подрывает рентабельность фермы. В таком случае приходится покупать меньше или искать более дешевые альтернативы.

По словам экспертов, удешевление фуража — это не просто приятный бонус, а критическое условие для выживания молочного бизнеса.

Как фермы оказались на грани банкротства

Эксперты рассказывают, как выглядела реальная ситуация в предыдущие месяцы. Хозяйство ежедневно балансировало на грани безубыточности. Высокая стоимость кормов в совокупности с другими расходами полностью уничтожала прибыль. Когда нет прибыли, нет и возможности инвестировать в развитие. Фермер просто пытается поддерживать текущие операции.

Читайте также:

Но парадокс в том, что даже небольшое удешевление кормов в такой ситуации дает огромный финансовый эффект. Когда ферма зарабатывает копейки, каждая гривна для хозяйства важна.

Как новый урожай может изменить ситуацию

Ожидаемое удешевление зерна нового урожая создает предпосылки для реальных положительных изменений. Если цены на корма упадут, молочные хозяйства получат возможность оптимизировать расходы без ущерба для качества кормления животных. Можно будет сохранить объемы надоев, одновременно снизив расходы. Именно поэтому уровень доения не упадет, а прибыль вырастет.

По словам экспертов, экономика молочной фермы зависит от простой формулы: цена молока минус затраты на корма равна прибыли. Пока эти составляющие не находятся в балансе, прибыли не будет. На фоне активного падения цен на фураж у фермеров есть все шансы выйти в прибыль.

От выживания к развитию

Когда ферма наконец начнет зарабатывать деньги, она сможет не только осуществлять те процессы, которые позволяет финансовое положение, но и инвестировать в будущее. Это может быть как покупка нового скота, внедрение современных технологий кормления, так и улучшение менеджмента.

Эксперты отмечают, что стабилизация кормовой базы открывает реальные возможности для модернизации молочного производства. Это именно то, чего ждала отрасль после долгих лет экономической неопределенности.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали о падении цен на фуражную кукурузу. Основной причиной снижения цен до минимума является остановка экспорта зерна за рубеж. Ситуацию обостряют запасы, которые еще остались от прошлогоднего урожая.

Также Новини.LIVE рассказывали, как фермерам получить до 30% компенсации за покупку скота. Претендовать на выплаты могут юридические лица, фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели. Главное условие — заработная плата работников хозяйств не должна быть меньше 13 500 гривен за квартал.