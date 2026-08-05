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Главная Экономика Агро Плюс 30% в бюджет фермы: как аграриям получить компенсацию за покупку скота

Плюс 30% в бюджет фермы: как аграриям получить компенсацию за покупку скота

Ua ru
Дата публикации 5 августа 2026 20:35
Финансовая поддержка животноводов: подробности и требования
Корова, фермер. Фото: УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE.

Фермерские хозяйства, сельхозпредприятия и частные предприниматели Львовской области имеют возможность вернуть почти треть затрат на обновление своего стада. Финансирование выделяется из областного бюджета в рамках Комплексной программы поддержки сельского хозяйства на 2021–2026 годы.

Об этом сообщает AGROTIMES, передают Новини.LIVE.

На каких условиях и сколько денег возвращает государство

О начале приема заявок и условиях выплат сообщили в департаменте агропромышленного развития Львовской ОГА. Программой предусмотрено частичное покрытие расходов на приобретение племенных телок (беременный рогатый скот) молочного, мясного и комбинированного направлений, а также телок мясного направления.

  • размер субсидии областные власти компенсируют до 30% стоимости животного без учета НДС;
  • размер компенсации — не более 15 000 гривен за одну корову;
  • под возмещение подпадает скот отечественного происхождения или завезенный из-за рубежа в период с 1 октября 2025 года по 30 сентября 2026 года.
  • животных следует приобретать исключительно у сертифицированных продавцов племенного скота, имеющих необходимые сертификаты.

Кто имеет право на возмещение и какие требования

Претендовать на бюджетные средства могут юридические лица, фермерские (в том числе семейные) хозяйства и индивидуальные предприниматели.

Однако для предприятий с наемными работниками действует важный критерий. Среднемесячная зарплата персонала за последний отчетный квартал должна составлять не менее 13 500 гривен. Это правило не распространяется на самих индивидуальных предпринимателей и участников предприятий, которые получают только доход от деятельности вместо фиксированной ставки.

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В департаменте отмечают, что инвестиции в качественную генетику уже демонстрируют реальную эффективность в регионе. За последний год в сельхозпредприятиях Львовской области общее поголовье скота выросло почти на 17%, коров — на 21%, а надои в молочном стаде подскочили на 15%.

Прием необходимых документов для получения компенсации продлится до 10 октября включительно.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, какое мясо больше всего потребляют в мире. Наибольший вклад в рост производства мяса внесло мясо птицы. Однако, несмотря на активное производство, доступ к этому продукту, к сожалению, имеют не все.

Также Новини.LIVE рассказывали, кому на самом деле принадлежат деревья на территории многоквартирных домов. Кому-то может показаться, что если человек посадил дерево, то оно ему и принадлежит. Однако законодательство гласит совсем о другом.

компенсация скот корова
Матвей Кулак - редактор экономических новостей
Автор:
Матвей Кулак
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