Деревья возле многоэтажек: кому они принадлежат и кто отвечает за их уход

Мужчина возле яблони, многоэтажный дом. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Сосед собирает яблоки с дерева под вашим окном, а вы уверены, что имеете полное право ему это запретить, ведь это дерево когда-то посадил ваш дедушка. Именно из-за таких ситуаций во дворах многоэтажек каждый год разгораются споры.

Кому на самом деле принадлежат деревья возле домов, рассказывает Новини.LIVE.

На первый взгляд кажется, что если человек посадил дерево, значит, оно его. На самом же деле украинское законодательство гласит иначе. Владельцем деревьев является собственник земельного участка, на котором они растут. Это предусмотрено Земельным и Гражданским кодексами Украины.

Если земельный участок под домом официально оформлен в совместную собственность совладельцев многоквартирного дома, то все деревья на нем также принадлежат всем совладельцам. Если же земля юридически не оформлена, что случается довольно часто, она остается в собственности территориальной громады или государства. В таком случае и деревья формально принадлежат громаде.

Если дерево посадил один житель

Многие дворы десятилетиями озеленяли сами жители. Кто-то посадил декоративные клены, кто-то — абрикосы или вишни, потратив собственные деньги. Однако это не означает, что дерево становится частной собственностью этого человека.

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Если дерево было посажено на придомовой территории законно, после согласования с балансодержателем или ОСМД, оно становится частью общего имущества. То есть даже если именно вы покупали саженец и ухаживали за ним много лет, юридически дерево принадлежит не только вам.

Чьи же тогда яблоки, вишни и абрикосы

Именно этот вопрос каждое лето становится причиной споров между соседями. Если дерево растет на придомовой территории, его плоды также нельзя считать собственностью человека, который его посадил. На самом деле они являются общими.

На практике жильцы обычно договариваются между собой, однако юридически запретить другим собирать плоды только потому, что когда-то именно вы посадили дерево, нельзя.

Кто отвечает за уход

После того как дерево посажено, ответственность за его содержание переходит к балансодержателю дома. Если дом обслуживает ОСМД — уход организует оно. Если управление осуществляет управляющая компания — эти обязанности возлагаются именно на неё.

Расходы обычно покрываются за счет взносов жильцов на содержание дома и придомовой территории.

Можно ли самостоятельно срубить дерево

Даже если дерево затеняет квартиру, мешает парковать автомобиль или кажется аварийным, самостоятельно его спиливать нельзя. Для этого нужно обратиться в ОСМД, управляющую компанию или орган местного самоуправления.

После этого специальная комиссия оценивает состояние дерева и решает, требуется ли его обрезка или удаление.

Что грозит за незаконную вырубку

За самовольное уничтожение дерева предусмотрена административная ответственность. Штраф составляет от 170 до 510 гривен, однако это лишь часть наказания.

Кроме того, нарушителю придется возместить стоимость самого дерева. Размер возмещения зависит от его вида и диаметра ствола и может достигать нескольких тысяч гривен.

Можно ли посадить новое дерево

Посадить дерево возле дома тоже нельзя без согласования. Специалисты объясняют, что корни могут повредить подземные коммуникации, а само дерево — создавать неудобства другим жильцам.

Поэтому даже благие намерения нужно согласовывать с ОСМД или управляющей компанией и учитывать местные правила благоустройства.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что украинцы не могут самостоятельно распоряжаться землей под многоквартирным домом. Закон определяет, что такой участок принадлежит всем совладельцам дома, а решения о его использовании принимаются совместно.

Также Новини.LIVE писали, что делать, если сосед самовольно занял часть вашей территории. В таком случае закон позволяет требовать возврата земли, демонтажа незаконно установленного забора или сооружений, а при необходимости — обратиться в суд для возмещения убытков.