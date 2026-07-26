На каком расстоянии от забора соседа можно сажать деревья и возводить сооружения

Ограничения для владельцев земельных участков. Фото: Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Многие считают, что на собственном земельном участке можно строить или сажать деревья без каких-либо ограничений. На самом деле это не так — украинское законодательство устанавливает четкие правила, которых необходимо придерживаться.

О том, на каком расстоянии от границы с соседом можно возводить сооружения и сажать деревья, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на строительные нормы ДБН Б.2.2-12:2019 "Планирование и застройка территорий".

На каком расстоянии от границы с соседом можно строить дом

Одной из самых распространенных причин конфликтов между соседями является именно нарушение норм застройки. Чтобы избежать споров, стоит помнить о минимальных расстояниях до границы соседнего участка.

Жилой дом должен быть расположен не ближе чем в 3 метрах от границы соседнего участка. Если застройка уже сформирована, допускается расстояние в 1 метр, но только при условии, что дождевая вода не будет попадать на соседнюю территорию.

Где можно сажать деревья и кусты

Что касается зеленых насаждений, то здесь тоже есть определенные ограничения:

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Кусты можно сажать не ближе чем в 1 метре от соседнего участка. Высокие деревья необходимо высаживать на расстоянии 4-6 метров от границы участка. Точное расстояние зависит от размера кроны, но оно не может быть меньше половины её диаметра.

Где можно строить другие хозяйственные постройки

Часто владельцы земельных участков интересуются, на каком расстоянии можно строить гараж, сарай, беседку, теплицу или летний душ. Здесь есть важный нюанс: действующие строительные нормы уже не устанавливают конкретного минимального расстояния от таких хозяйственных построек до границы соседнего участка.

Поэтому распространенное правило об обязательном 1 метре от забора основано на старых нормах, которые уже не действуют. Впрочем, это не означает, что хозяйственные постройки можно возводить где угодно.

При строительстве все равно необходимо соблюдать требования пожарной безопасности, правила водоотвода, инсоляции, а также условия строительного паспорта и градостроительной документации.

Ранее Новини.LIVE писали, что собственный земельный участок не дает права строить на нем все, что вздумается. Для некоторых сооружений по-прежнему требуется специальное разрешение. Поэтому стоит знать, что в 2026 году можно возводить здания без дополнительных согласований.

Также Новини.LIVE писали, что строительство частного дома часто обходится дороже, чем ожидают владельцы. Если расходы на само здание ещё можно просчитать, то коммуникации и внутреннее обустройство нередко значительно увеличивают общий бюджет.