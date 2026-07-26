На якій відстані від паркану сусіда можна саджати дерева та будувати споруди

Обмеження для власників земельних ділянок. Фото: Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Багато хто вважає, що на власній земельній ділянці можна будувати чи висаджувати дерева без жодних обмежень. Насправді це не так — українське законодавство встановлює чіткі правила, яких потрібно дотримуватися.

Про те, на якій відстані від межі з сусідом можна будувати споруди та саджати дерева, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на будівельні норми ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування та забудова територій".

На якій відстані від межі з сусідом можна будувати будинок

Однією з найпоширеніших причин конфліктів між сусідами є саме порушення норм забудови. Щоб уникнути суперечок, варто пам'ятати про мінімальні відстані до межі сусідньої ділянки.

Житловий будинок має бути розташований не ближче ніж за 3 метри від межі сусідньої ділянки. Якщо забудова вже сформована, допускається відстань в 1 метр, але лише за умови, що дощова вода не потраплятиме на сусідню територію.

Де можна саджати дерева та кущі

Щодо зелених насаджень, то тут теж є певні обмеження:

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Кущі можна саджати не ближче ніж за 1 метр до сусідньої ділянки. Високі дерева потрібно висаджувати на відстані 4-6 метрів від межі ділянки. Точна відстань залежить від розміру крони, але вона не може бути меншою за половину її діаметра.

Де можна будувати інші господарські споруди

Часто власники земельних ділянок цікавляться, на якій відстані можна будувати гараж, сарай, альтанку, теплицю чи літній душ. Тут є важливий нюанс: чинні будівельні норми вже не встановлюють конкретної мінімальної відстані від таких господарських споруд до межі сусідньої ділянки.

Тому поширене правило про обов'язковий 1 метр від паркану ґрунтується на старих нормах, які вже не діють. Втім, це не означає, що господарські споруди можна зводити будь-де.

Під час будівництва все одно потрібно дотримуватися вимог пожежної безпеки, правил водовідведення, інсоляції, а також умов будівельного паспорта та містобудівної документації.

Раніше Новини.LIVE писали, що власна земельна ділянка не дає права будувати на ній усе, що заманеться. Для деяких споруд і надалі потрібен спеціальний дозвіл. Тому варто знати, що у 2026 році можна зводити без додаткових погоджень.

Також Новини.LIVE писали, що будівництво приватного будинку часто коштує більше, ніж очікують власники. Якщо витрати на саму будівлю ще можна прорахувати, то комунікації та внутрішнє облаштування нерідко значно збільшують загальний бюджет.