Сосед захватил часть вашей земли: как восстановить границы участка и наказать нарушителя

Как восстановить границы "захваченного" земельного участка. Фото: УНИАН, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Споры между соседями из-за земли — не редкость. Чаще всего конфликты возникают из-за забора, который "сдвинули" на несколько метров, гаража или пристройки, возведенных без разрешений, либо постепенного расширения огорода за счет соседнего участка.

О том, что делать украинцам, если сосед "захватил" часть их земельного участка, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на "Судебно-юридическую газету".

Что делать, если сосед захватил часть вашей земли

На самом деле не всегда такая ситуация означает, что кто-то намеренно хочет присвоить чужую землю. Часто причиной становятся старые ошибки при установлении границ, неточности в документах или разное толкование данных в земельном кадастре.

Но если часть вашего участка фактически используется другим человеком без законных оснований, собственник имеет право требовать восстановления своих границ, прекращения нарушений и возмещения убытков.

В Украине собственник земельного участка имеет право защищать свою собственность. Если сосед самовольно перенес забор, занял часть территории или пользуется чужой землей без разрешения, он может быть обязан вернуть участок его законному владельцу.

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Правила поведения между соседями определяет Земельный кодекс Украины. В частности:

собственники должны пользоваться землей так, чтобы не создавать лишних проблем соседям — например, из-за постоянного шума, затенения, дыма или неприятных запахов;

соседи должны не мешать друг другу пользоваться своими участками;

владельцы смежных земельных участков должны помогать в установлении и согласовании общих границ;

если границы были утрачены или стали предметом спора, их можно восстановить в установленном порядке.

За самовольное занятие чужой земли предусмотрена также административная ответственность, а это означает, что нарушителю может грозить штраф.

Почему забор не всегда определяет границы земельного участка

В земельных спорах важно понимать, что старый забор или многолетнее пользование определенной территорией еще не означают права собственности на нее.

Основными доказательствами являются официальные документы — данные Государственного земельного кадастра, документы на право собственности, кадастровый план и техническая документация.

Бывает, что люди годами пользуются землей и даже не знают, что фактические границы не совпадают с официальными. Именно поэтому перед конфликтом с соседом стоит проверить документы и установить точное расположение участка.

Что делать, если сосед занял часть земли

Первый шаг — собрать документы на землю. Владельцу понадобятся:

кадастровый план;

выписка из Государственного земельного кадастра;

документация по землеустройству (если она имеется);

документ о праве собственности или пользования участком.

Если границы на местности точно не определены, стоит обратиться к специалисту по землеустройству. Геодезические измерения помогут установить, где проходит настоящая граница и действительно ли сосед занял чужую территорию.

Также важно зафиксировать возможное нарушение. Для этого могут понадобиться:

фото и видео;

заключения специалистов;

показания очевидцев;

переписка с соседом;

результаты измерений.

Чем больше доказательств будет собрано, тем проще будет защитить свои права.

Куда обращаться, если сосед "захватил" часть вашей территории

Сначала можно попробовать решить вопрос мирным путем — поговорить с соседом и договориться об установлении правильных границ.

Если договориться не удалось, собственник может обратиться в орган местного самоуправления или в суд. Суд может обязать нарушителя:

компенсировать причиненный ущерб;

демонтировать самовольные постройки;

освободить незаконно занятую территорию;

убрать неправильно установленный забор.

В некоторых случаях вопросы, касающиеся самовольного занятия земли, могут рассматривать и органы Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

Какое наказание грозит за захват земли

Лицо, незаконно использующее чужой участок, может столкнуться со следующими последствиями:

штрафом;

требованием освободить землю;

демонтажем забора или построек;

возмещением убытков владельцу;

прекращением права пользования землей.

Если нарушение нанесло значительный ущерб, дело может иметь и более серьезные правовые последствия.

Как восстановить правильные границы участка

Чтобы восстановить официальные границы земельного участка, обычно необходимо:

Заказать документацию по землеустройству. Провести геодезические работы. Определить границы участка на местности. Согласовать их с соседями. При необходимости внести изменения в земельный кадастр.

Если стороны не могут договориться, окончательное решение принимает суд. Поэтому земельные конфликты лучше решать не ссорами, а документами и фактами. Если есть подозрение, что сосед пользуется вашей землей, стоит сначала проверить документы, установить точные границы и собрать доказательства.

Ранее Новини.LIVE писали, что многие люди думают, что на своей земле можно делать все, что угодно: строить, сажать деревья или как-то иначе обустраивать территорию. Но это не совсем так — закон устанавливает определенные правила, даже в отношении частных участков.

Также Новини.LIVE писали, что некоторые владельцы домов считают, что их ответственность заканчивается сразу у забора. На самом деле даже территория за пределами частного участка может требовать ухода. Например, земля между забором и дорогой или тротуаром обычно не является вашей собственностью, но это не освобождает от обязанности поддерживать её в надлежащем состоянии.