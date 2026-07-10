Участок между забором и дорогой: кто должен за ним ухаживать и какой штраф грозит украинцам в 2026 году

За что могут оштрафовать владельцев частных домов. Фото: Pexels, УНИАН, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Многие владельцы частных домов считают, что их "владения" и обязанности заканчиваются сразу за забором. На самом деле законодательство предусматривает иные правила. Хотя участок земли между оградой частного дома и дорогой или тротуаром обычно не входит в состав частного земельного участка, — это еще не означает, что вы автоматически не обязаны за ним ухаживать.

О том, должны ли владельцы частных домов ухаживать за землей у забора со стороны улицы и какой штраф можно получить, если этого не делать, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Типовые правила благоустройства территории населенного пункта, утвержденные приказом Минрегиона № 310 от 27.11.2017.

Должны ли владельцы домов ухаживать за территорией, прилегающей к их забору

Согласно действующим правилам, каждый городской, поселковый или сельский совет принимает собственные Правила благоустройства, которые являются обязательными для всех жителей общины. Обычно владельцы частных домов на прилегающей территории должны:

убирать мусор;

не допускать загромождения участка;

регулярно скашивать траву и сорняки;

зимой очищать территорию от снега и льда;

ухаживать за деревьями, кустарниками и другими зелеными насаждениями.

Во многих общинах местные Правила благоустройства предусматривают, что владелец должен поддерживать порядок на территории от границы своего земельного участка до проезжей части улицы. При этом такая территория обычно не превышает 20 метров, если иное не установлено решением местного совета.

Поэтому забор не всегда является границей ответственности владельца дома. Прежде всего стоит ознакомиться с Правилами благоустройства, действующими именно в вашем населенном пункте, ведь они могут иметь свои особенности.

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За несоблюдение этих требований предусмотрена административная ответственность. В соответствии со статьёй 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях размер штрафа составляет:

от 340 до 1360 гривен — для граждан;

от 850 до 1700 гривен — для должностных лиц и физических лиц-предпринимателей.

Поэтому, если вы живете в частном доме, стоит помнить, что уход за территорией возле забора — это важное требование правил благоустройства, за нарушение которых можно получить штраф.

Ранее Новини.LIVE писали, что при посадке деревьев возле дома следует соблюдать установленные нормы. Это поможет избежать споров с соседями, ведь крупные деревья или кусты могут разрастаться и выходить за пределы вашего участка. Именно поэтому существуют правила, на каком расстоянии их нужно высаживать.

Также Новини.LIVE писали, что для частного дома забор — почти необходимость, особенно в селе. Одна украинская семья рассказала в соцсетях, сколько стоили материалы для его установки. Эта информация может быть полезна тем, кто тоже планирует оградить свой участок.