Дерева біля багатоповерхівок: кому належать та хто відповідає за догляд

Чоловік біля яблуні, багатоповерхівка. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Сусід збирає яблука з дерева під вашим вікном, а ви впевнені, що маєте повне право йому заборонити, бо це дерево колись посадив ваш дідусь. Саме через такі ситуації у дворах багатоповерхівок щороку спалахують суперечки.

Кому насправді належать дерева біля будинків, розповідає Новини.LIVE.

На перший погляд здається, що якщо людина посадила дерево, значить воно її. Насправді ж українське законодавство говорить інакше. Власником дерев є власник земельної ділянки, на якій вони ростуть. Це передбачено Земельним та Цивільним кодексами України.

Якщо земельна ділянка під будинком офіційно оформлена у спільну власність співвласників багатоквартирного будинку, то всі дерева на ній також належать усім співвласникам. Якщо ж земля юридично не оформлена, що трапляється досить часто, вона залишається у власності територіальної громади або держави. У такому випадку й дерева формально належать громаді.

Якщо дерево посадив один мешканець

Багато дворів десятиліттями озеленювали самі жителі. Хтось висадив декоративні клени, хтось — абрикоси чи вишні, витративши власні гроші. Проте це не означає, що дерево стає приватною власністю цієї людини.

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Якщо дерево було висаджене на прибудинковій території законно, після погодження з балансоутримувачем або ОСББ, воно стає частиною спільного майна. Тобто навіть якщо саме ви купували саджанець і доглядали його багато років, юридично дерево належить не лише вам.

Чиї тоді яблука, вишні та абрикоси

Саме це питання щоліта стає причиною суперечок між сусідами. Якщо дерево росте на прибудинковій території, його плоди також не можна вважати власністю людини, яка його посадила.Насправді вони є спільними.

На практиці мешканці зазвичай домовляються між собою, однак юридично заборонити іншим збирати плоди лише тому, що колись саме ви посадили дерево, не можна.

Хто відповідає за догляд

Після того як дерево висаджене, відповідальність за його утримання переходить до балансоутримувача будинку. Якщо будинок обслуговує ОСББ — догляд організовує воно. Якщо управління здійснює керуюча компанія — ці обов'язки покладаються саме на неї.

Витрати зазвичай покриваються коштом внесків мешканців на утримання будинку та прибудинкової території.

Чи можна самостійно спиляти дерево

Навіть якщо дерево затіняє квартиру, заважає паркувати автомобіль або здається аварійним, самостійно його спилювати не можна. Для цього потрібно звернутися до ОСББ, керуючої компанії або органу місцевого самоврядування.

Після цього спеціальна комісія оцінює стан дерева та вирішує, чи потрібна обрізка або видалення.

Що загрожує за незаконне спилювання

За самовільне знищення дерева передбачена адміністративна відповідальність. Штраф становить від 170 до 510 гривень, однак це лише частина покарання.

Крім цього, порушнику доведеться компенсувати вартість самого дерева. Розмір відшкодування залежить від його виду та діаметра стовбура і може сягати кількох тисяч гривень.

Чи можна посадити нове дерево

Посадити дерево біля будинку теж не можна без погодження. Фахівці пояснюють, що коріння може пошкодити підземні комунікації, а саме дерево — створити незручності іншим мешканцям.

Тому навіть добрі наміри потрібно погоджувати з ОСББ або керуючою компанією та враховувати місцеві правила благоустрою.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що українці не можуть самостійно розпоряджатися землею під багатоквартирним будинком. Закон визначає, що така ділянка належить усім співвласникам будинку, а рішення щодо її використання ухвалюються спільно.

Також Новини.LIVE писали, що робити, якщо сусід самовільно зайняв частину вашої території. У такому разі закон дозволяє вимагати повернення землі, демонтаж незаконно встановленого паркану чи споруд, а за потреби — звернутися до суду для відшкодування збитків.