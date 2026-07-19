Земля під багатоквартирним будинком: кому вона належить і чи можуть мешканці розпоряджатися ділянкою

Людина дивиться план земельної ділянки, багатоповерхівка. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Земля під багатоквартирним будинком часто стає причиною суперечок серед мешканців. Люди не завжди розуміють, кому насправді належить ділянка під будинком і хто має право вирішувати, що на ній можна робити.

Нюанси розповідає Новини.LIVE з посиланням на Земельний кодекс України.

Хто є власником землі під багатоповерхівкою

Якщо людина має квартиру у багатоповерхівці, земля під будинком не є її особистою власністю. Вона належить усім співвласникам будинку, тобто власникам квартир та нежитлових приміщень.

Відповідно до статті 42 Земельного кодексу України, земельні ділянки під багатоквартирними будинками, а також прибудинкова територія можуть безкоштовно передаватися у власність або постійне користування співвласникам будинку. При цьому мешканці самі визначають, як використовувати цю землю. Розміри та межі ділянки встановлюють на основі спеціальної землевпорядної документації.

Також закон передбачає, що навіть у разі руйнування багатоквартирного будинку права співвласників на земельну ділянку не зникають.

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Як оформити землю під будинком

Попри те, що земля фактично належить усім мешканцям, для оформлення права на неї потрібно пройти певну процедуру.

Спочатку співвласники мають ухвалити спільне рішення. Зазвичай цим займається ОСББ. Після цього необхідно визначити межі земельної ділянки, виготовити землевпорядну документацію та оформити відповідні документи.

Важливо, що окремий власник квартири не може самостійно розпоряджатися землею під будинком. Наприклад, продати частину території чи ухвалити рішення про забудову. Такі питання вирішують усі співвласники разом.

Що ще потрібно знати про право на землю

Земельне питання пов’язане не лише з багатоповерхівками. Стаття 377 Цивільного кодексу України передбачає, що разом із купівлею нерухомості людина отримує і право на земельну ділянку, на якій цей об’єкт розташований. Але у межах, визначених законом.

Що стосується приватизації землі, сама процедура є безкоштовною. Але окремі роботи, наприклад вимірювання ділянки, виготовлення технічної документації, отримання кадастрового номера та оформлення витягу, можуть коштувати приблизно 2 500–3 500 гривень.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що власники приватних будинків можуть отримати штраф за неналежний стан огорожі або порушення правил благоустрою на своїй ділянці. Однак обов’язки господарів можуть поширюватися і на територію біля паркану з боку вулиці, навіть якщо ця земля їм не належить.

Ще Новини.LIVE писали, що встановлення нового паркану навколо приватного будинку може коштувати десятки тисяч гривень залежно від матеріалів, довжини та складності робіт. Одна українська родина показала власний розрахунок витрат на монтаж 160 метрів 3D-сітки, який обійшовся їй у 78 400 гривень без урахування роботи майстрів.