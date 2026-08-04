Урожай-2026 в Украине: когда завершится уборка урожая и какие выплаты готовят аграриям

Комбайн на поле, фермер. Фото: Magnific. Коллаж: Новини.LIVE

Уборка урожая в Украине вступает в финальную стадию, но для многих фермеров этот сезон стал одним из самых тяжелых. На прифронтовых территориях часть полей так и не удалось обмолотить из-за российских обстрелов, в результате чего многие хозяйства понесли огромные убытки. Правительство готовит компенсации для таких аграриев, а для собранного зерна уже ищут безопасные способы хранения.

Об этом в эфире День.LIVE сообщил народный депутат, член Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук.

Когда завершится уборка урожая

Часть областей уже полностью завершила уборку урожая, тогда как другим, по оценкам аграриев, осталось совсем немного времени. После завершения уборки урожая сельхозпроизводители сразу начнут осеннюю посевную кампанию, ведь времени на передышку практически не будет.

По словам Соломчука, в целом летний урожай в Украине удастся собрать, хотя ситуация в прифронтовых регионах остается очень сложной.

"Летний урожай мы точно соберем. К сожалению, на цену топлива мы никак не влияем. Уборка урожая уже на завершающей стадии: некоторые области уже завершили уборку, некоторым осталось две-три недели", — отметил Соломчук.

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Где самые большие потери

Худшая ситуация, по словам депутата, сложилась на территориях, которые постоянно находятся под российскими атаками. Из-за обстрелов и угрозы ударов дронов фермеры часто просто не могут вывести технику в поле. В результате часть урожая остается несобранной или уничтожается еще до начала уборки.

Поэтому правительство сейчас работает над программой поддержки аграриев из наиболее пострадавших областей. По словам Соломчука, уже состоялось несколько встреч с фермерами Херсонской области, на которых обсуждался механизм компенсаций.

"Было проведено много совещаний, чтобы была предусмотрена компенсация за каждый гектар урожая, который не удалось собрать из-за войны. Это решение вскоре будет оформлено на бумаге, а выплаты начнутся чуть позже", — сообщил он.

Как будут хранить зерно

Отдельной проблемой остается хранение урожая. Несмотря на риски для работы портов, у Украины есть достаточно возможностей, чтобы не допустить потери зерна. Помимо традиционных элеваторов, все активнее будут использоваться специальные полимерные зерновые рукава.

Это большие герметичные мешки, которые устанавливают непосредственно на полях или вблизи хозяйств. Они позволяют хранить урожай без строительства стационарных хранилищ.

По словам депутата, именно этот способ сегодня считается даже более безопасным, чем традиционные элеваторы.

"Возможности для хранения зерна в Украине есть. Есть украинские производители, также мы общаемся с Канадой и Японией. Велика вероятность, что они предоставят финансирование для закупки рукавов для прифронтовых территорий. Это гораздо безопаснее, чем хранить зерно на элеваторах, потому что рукава можно размещать на разных полях и хранить зерно до 12 месяцев", — пояснил Соломчук.

Это позволит дождаться стабилизации ситуации на рынке или возобновления полноценного экспорта.

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