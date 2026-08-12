Субсидия для пенсионеров: назначат ли пособие, если в квартире прописаны те, кто там не проживает

Женщина держит счет за коммунальные услуги в руках. Фото: Новини.LIVE

Регистрация детей в квартире или доме, где они фактически давно не проживают, не является автоматическим основанием для отказа в предоставлении жилищной субсидии. Пенсионерам не обязательно сначала снимать таких родственников с регистрации, однако факт их проживания по другому адресу придется подтвердить.

Об этом в эксклюзивном комментарии для РБК-Украина рассказал адвокат Руслан Ружицкий, передают Новини.LIVE.

Как назначается субсидия

По словам адвоката, если количество зарегистрированных в жилье людей превышает количество тех, кто там реально проживает, субсидия может рассчитываться с учетом фактического состава домохозяйства.

В соответствии с пунктом 25 Положения о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденного постановлением Кабинета Министров № 848 от 21 октября 1995 года, в такой ситуации помощь может быть назначена на людей, фактически проживающих в жилом помещении.

То есть сама по себе регистрация детей по определенному адресу еще не означает, что их автоматически учтут при расчете субсидии.

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Факт фактического проживания меньшего количества людей можно подтвердить актом обследования материально-бытовых условий домохозяйства.

Также органам, назначающим субсидию, можно предоставить документы, подтверждающие проживание детей в другом населенном пункте или за рубежом.

Среди таких доказательств могут быть:

документы о месте проживания;

подтверждение трудоустройства в другом городе или стране;

документы об обучении;

подтверждение пребывания за границей;

другие документы, свидетельствующие о фактическом непроживании по адресу регистрации.

Таким образом, пенсионерам не нужно сначала снимать детей с регистрации, если они давно проживают в другом месте. Для назначения субсидии достаточно надлежащим образом подтвердить, что эти люди фактически не проживают в соответствующем доме или квартире.

Это позволяет оформить государственную помощь даже в ситуации, когда состав зарегистрированных жильцов не соответствует фактическому составу домохозяйства.

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