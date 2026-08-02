Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Некоторые украинцы упустили шанс на "полную" субсидию: что будет с выплатами в августе

Некоторые украинцы упустили шанс на "полную" субсидию: что будет с выплатами в августе

Ua ru
Дата публикации 2 августа 2026 18:15
Субсидии в Украине: кому нужно обратиться в ПФУ в августе и почему сумма помощи будет неполной
Субсидии в Украине в августе. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Жилищная субсидия — это вид государственной помощи, предоставляемой гражданам Украины, а также иностранцам, законно проживающим в стране и имеющим невысокий уровень доходов. Ее основное назначение — компенсировать часть расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг для тех домохозяйств, которым сложно самостоятельно оплачивать счета.

О том, что будет с субсидиями украинцев в августе и почему новые заявители уже не смогут получить "полную" помощь на неотопительный сезон, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Кто может оформить субсидию в августе

Право обратиться за назначением жилищной субсидии имеют:

  • арендаторы жилья, которые пользуются им на основании договора аренды;
  • лица, зарегистрированные в жилом помещении или имеющие там задекларированное место жительства;
  • внутренне перемещенные лица, получившие справку ВПЛ и проживающие по адресу соответствующего жилья.

В Пенсионном фонде отмечают, что для большинства получателей субсидию продлили автоматически на новый период — с 1 мая 2026 года по 30 апреля 2027 года.

Однако в некоторых случаях гражданам необходимо самостоятельно подать заявление на получение помощи. Это нужно сделать, если:

Читайте также:
  • человек арендует жилье и самостоятельно оплачивает коммунальные счета;
  • среди жильцов есть ВПЛ, которые сменили место фактического проживания;
  • фактическое количество жильцов в жилье меньше, чем число зарегистрированных лиц;
  • необходимо получить субсидию на приобретение сжиженного газа или топлива для печей (твердого или жидкого).

Также повторное обращение с заявлением и декларацией требуется в случае изменения состава домохозяйства, перечня жилищно-коммунальных услуг или при других обстоятельствах, которые могут повлиять на назначение выплаты.

Как оформить субсидию в августе 2026 года

Подать заявление и необходимые документы для оформления жилищной субсидии можно несколькими способами:

  • лично обратившись в Пенсионный фонд Украины;
  • через Центр предоставления административных услуг (ЦНАП);
  • отправив документы по почте в органы Пенсионного фонда;
  • воспользовавшись онлайн-сервисами на веб-портале электронных услуг ПФУ;
  • с помощью уполномоченных представителей органов местного самоуправления соответствующих общин.

Можно ли получить "полную" субсидию на неотопительный сезон, если подать заявление в августе

Чтобы выплаты на неотопительный период назначили с начала сезона — с 1 мая, обратиться с заявлением нужно было до 1 июля. Если же документы подать в августе, помощь назначат уже с месяца обращения.

Ранее Новини.LIVE писали, что субсидия рассчитывается с учетом всех людей, официально прописанных в жилище. Если кто-то выписался и зарегистрировался по новому адресу, состав домохозяйства меняется. Из-за этого сумму субсидии могут пересмотреть.

Также Новини.LIVE сообщали, что участники боевых действий могут получить 75% скидку на оплату коммунальных услуг. Она действует не только для ветерана, но и для некоторых членов его семьи. Однако компенсация начисляется только в пределах установленных норм.

коммунальные услуги субсидии выплаты
Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации